Lividi enormi sul corpo, Nina Moric mostra le prove della violenza di Luigi Favoloso: ‘Voleva uccidermi’

‘Voleva Uccidermi’ Nina Moric pubblica sui social le conversazioni con Luigi Favoloso e le foto che provano le violenze subite durante la loro relazione

In queste ultime settimane al centro dei gossip Luigi Mario Favoloso e Nina Moric.

Come ben ricorderete l’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo scorso 29 Dicembre 2019 ha fatto perdere le sue tracce, scatenando la preoccupazione dei suoi familiari i quali si erano addirittura rivolti alle forze dell’ordine dichiarandone la scomparsa.

Nella serata di Ieri, 26 Gennaio 2020, l’abbiamo visto presiedere al Live Non è La D’Urso condotto da Barbara D’Urso. Dopo la sua apparizione immediata la reazione della sua Ex compagna, che l’aveva accusato di violenze su di lei e suo figlio, la quale ha deciso di pubblicare le prove di suddetti atti di violenza. Scopriamo di più.

Favoloso al Live: ‘Vuole distruggermi’

Nel corso della sua Ospitata al Live Non è la D’Urso Luigi Favoloso ha voluto difendersi delle accuse mosse da Nina Moric.

Lui rivela che l’intenzione dell’ex compagna di Fabrizio Corona, sarebbe quella di ‘distruggerlo’ e che nel tempo trascorso insieme avrebbero avuto si accese discussioni, ma che non sarebbero sfiorate in liti violente:

‘Ho dovuto bloccarla, strattonarla, ma mai uno schiaffo o un pugno. Lei vuole distruggermi perché io l’ho lasciata, lei è un autolesionista. E’ un modo per continuare una specie di relazione malata’

ha rivelato da Barbara D’Urso, spiegando che se non fosse stato per difendere la sua persona da tali ingiurie, non ‘sarebbe mai tornato’:

‘Io non sarei mai tornato, sono tornato per spiegare. Nina lo sta facendo per continuare questa relazione malata. Nina dovrebbe farsi seguire da una persona seria’

Nina Moric e il lividi sul corpo: le prove delle violenze

L’intervista continua spiegando che per quel che concerne i lividi mostrati sui social in alcuni scatti, le sarebbero stati inferti in realtà dalla madre della stessa Nina ‘il giorno che hanno portato via Carlos’ e che quindi non sarebbero neanche scatti recenti.

Ecco il post pubblicato dalla modella qualche giorno fa, recante chat e foto dei lividi (l’articolo continua dopo il post):

Nina Moric: ‘Luigi voleva uccidermi’

Dopo la telefonata in diretta e la partecipazione di Luigi Mario Favoloso al Live Non è La D’Urso, la modella ha voluto, di tutta risposta condividere le screen di altre conversazioni insieme al suo ex compagno, per dimostrare che le sue non sono accuse infondate.

Anzi, da quanto si legge, l’ex concorrente del Grande Fratello sembra confessare le violenze inflitte verso lei e suo figlio Carlos anche se pare sia accaduto una volta sola, nei confronti del ragazzo:

‘Hai ragione. Ti chiedo scusa. Ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso, non trovo più la luce’

poi aggiunge:

‘Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci’

e ancora facendo riferimento alla sua sparizione:

‘Fingermi morto, cambiare identità e faccia, ma non per uccidere il dittatore cattivo. Per averti di nuovo, per farti innamorare di una persona nuova’

e poi conclude, spiegando di aver visto nella morte l’unico modo per dimostrarle i suoi sentimenti.

Come contro ribatterà Favoloso all’azione della modella? Staremo a vedere. Ecco le ultime Chat pubblicate dalla Moric: