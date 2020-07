Nicola Vivarelli vuole convivere: la verità sul rapporto con Gemma dopo Uomini e donne

Nicola Vivarelli sembra ormai pronto a far sul serio con Gemma Galgani.

In una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione il giovane cavaliere si dice pronto per condividere la sua quotidianità con la dama torinese: ecco le parole del giovane.

Una delle coppie più discusse del trono over di Uomini e Donne è quella formata da Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. Il ragazzo ha deciso di intraprendere questa esperienza televisiva solo per conoscere la dama torinese. La sua volontà di corteggiare una donna molto più grande di lui ha fatto storcere il naso a molte persone, prime tra tutte Tina Cipollari.

Nonostante ciò, il cavaliere ha sempre dimostrato un forte interesse nei confronti della dama del parterre femminile e, dopo diversi mesi di frequentazione, pare sia pronto a condividere la sua vita quotidiana con lei.

Di recente, Nicola Vivarelli ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne nel quale afferma la sua volontà di andare a convivere con Gemma Galgani. La loro conoscenza, infatti, sembra procedere a gonfie vele lontano dai riflettori. Non molte settimane fa, infatti, i due sono stati paparazzati a Roma mano nella mano. A tal proposito, il giovane corteggiatore ha affermato:

“Mi piacerebbe raggiungerci per scoprire altri lati di noi, passando momento conviviali per vedere come siamo e come ci comportiamo nella quotidianità. Proprio la quotidianità si rivela uno specchio abile a rivelare la capacità di stare insieme e la necessità di porci interrogativi che ci invitano a riflettere”.