Double trouble: ovvero, quando si ha a che fare con i gemelli il “guaio” è doppio. E doppia è anche la difficoltà nel cercare il regalo di Natale perfetto per due gemelli. Scopri le nostre 4 idee.

Regalo di Natale a due gemelli:lasciati guidare dalla loro età e metà del lavoro è fatto!

Natale: cosa regalare a due gemelli?

Anche a Natale, due gemelli devono ricevere due regali diversi. Anche se spesso si tende a voler rendere uguali due gemelli, le loro identità e caratteri sono unici. Per fare il regalo di Natale perfetto a due gemelli, lasciati guidare in primis, dalla loro età, in secundis dai loro interessi. In questo articolo, ti daremo delle idee regalo per due gemelli maschi di tutte le età.

Se i due gemellini sono appena nati: puoi sbizzarrirti regalando delle simpatiche tutine a tema natalizio. I genitori ti ringrazieranno perché le loro foto di famiglia saranno speciali.

Se i due gemellini sono in età scolare: che ne dici di un banchetto scuola con delle sedioline ed un pallottoliere? Entrambi si divertiranno a giocare insieme con la loro fantasia. Sicuramente resteranno occupati molto tempo, per la gioia della mamma.

Per i gemelli più grandi

Se i due gemelli sono adolescenti: come tutti i ragazzini della loro età saranno appassionati di tecnologia e videogiochi. Se hai un budget sostanzioso, puoi optare per una consolle gioco: potranno sfidarsi entrambi a suon di partite.

Se i due gemelli sono ormai adulti: puoi regalargli un’esperienza. Un esempio? L’ingresso ad un parco avventura. Ovviamente, non devono necessariamente andarci insieme!