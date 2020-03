Napoli, nave in quarantena ferma nel porto per coronavirus: a bordo 125 persone

Napoli, nave in quarantena ferma nel porto per coronavirus: a bordo 125...

Ci sono 125 persone a bordo della nave in quarantena al porto di Napoli per emergenza coronavirus. Ecco gli aggiornamenti.

Una nave ferma al porto di Napoli in quarantena con 125 persone a bordo. Perché questa decisione?

Nave ferma al porto con 125 persone al suo interno

Una nave è ferma al porto con 125 persone al suo interno e al momento non ci sono casi positivi del coronavirus. L’allarme è scattato ugualmente nel momento in cui dalla Tunisia è pervenuto un caso sospetto con segnalazione di ritardo.

Per questo motivo – come evidenzia anche FanPage – nove persone sono in isolamento in cabina. La nave Gnv Majestic si trova nel bacino della Nuova Meccanica Navale per effettuare dei lavori di riparazione.

Al suo interno 125 persone tra operai ed equipaggio che sono partiti da Tunisi a Napoli per iniziare i lavori di manutenzione richiesti.

Perché ci sono nove persone in isolamento?

Come si evince sempre dal quotidiano, i nove che sono in isolamento si trovavano a bordo della GNV Rhapsody il 27 febbraio: proprio qui sembra che sia sbarcato un cittadino tunisino a Tunisi di 40 anni, risultato positivo al test. Ora l’uomo è ricoverato all’ospedale universitario.

L’allarme per questa vicenda non è stato dato prontamente e per questo motivo le nove persone che hanno avuto contatto con l’uomo si trovano ora in isolamento.

Nelle prossime ore potrebbe essere fatto il tampone alle persone a bordo, ma è una notizia ancora da confermare.

I casi in Campania ad oggi sono 50 e uno di questi è guarito, dimesso dall’ospedale di Cotugno.