Molinette di Torino, scatta la quarantena per un reparto intero: coppia di anziani positiva al test

Molinette di Torino, scatta la quarantena per un reparto intero: coppia di...

Il coronavirus non si ferma e ogni ora ci sono degli aggiornamenti in merito. Le Molinette di Torino si trovano ora a fronteggiare una emergenza: una coppia di anziani è positiva la test.

Una coppia di anziani è risultata essere positiva al test sul coronavirus e ora un intero reparto delle Molinette di Torino è in quarantena.

Quarantena all’Opedale Le Molinette di Torino

Uno degli ospedali maggiori di Torino è ora costretto a mettere un intero reparto in quarantena. Una coppia di anziani è infatti risultata positiva al test sul coronavirus, dopo essere stata ricoverata per una semplice influenza.

La coppia era in condizioni di salute medie ma la loro situazione si è aggravata negli scorsi giorni, tanto che l’uomo è stato trasferito in rianimazione. Dopo una serie di indagini sui loro spostamenti è emerso che il figlio lavora a Lodi e negli scorsi giorni è venuto a trovare i genitori.

25 infermieri e 6 medici sono ora in quarantena insieme ai pazienti, proprio per ovviare e contrastare una possibile diffusione del contagio. La coppia era arrivata al pronto soccorso domenica scorsa e ricoverata per una influenza: è importante ora verificare tutto il percorso dei coniugi al fine di poter verificare le condizioni di salute di tutte le persone che hanno avuto contatti con loro.

L’uomo ora è in gravi condizioni e si teme per la normale funzionalità dell’Ospedale – centro e punto di riferimento del sistema piemontese -.

Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni in merito allo stato di salute della coppia e delle persone poste in quarantena.