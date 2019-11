Nadia Toffa, pallida e stanca prima di morire ‘Al prossimo inverno ci arrivo’: le ultime parole strazianti

Ospite speciale dell’ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso, la Signora Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, la ‘Iena’ deceduta lo scorso 13 Agosto, a causa di un tumore maligno al cervello.

Un’intervista intensa e toccante, che rivelagli ultimi strazianti momenti di vita della giornalista e il suo ultimo progetto portato avanti dalla sua famiglia dopo la sua morte prematura.

Insieme alla Signora Margherita, Barbara D’Urso ripercorre la malattia dell’amata Iena, dalla scoperta del suo male, alla prima Chemio sino a giungere al suo ultimo respiro.

La mamma di Nadia Toffa, rivela che in quei momenti di grande dolore e sofferenza, era proprio la giornalista a sostenerla e a incoraggiarla a pensare positivo:

le diceva, poi aggiunge raccontando che il suo compagno dopo la prima chemio la aspetto fuori da quella stanza, con un bellissimo ed eccentrico cappottino verde, per l’inverso successivo, come raccontò anche alla stessa Barbara D’Urso con un messaggio:

L’intervista si sposta poi sugli ultimi momenti di vita di Nadia Toffa, la quale non ha mai smesso di sorridere e combattere nonostante la consapevolezza del destino verso si stava dirigendo.

Forte in quei mesi pieni di sofferenza, la sua fede in Dio, ed è proprio con fede che la giornalista ha accettato il suo tragico destino:

riporta la Signora Margherita, che continua rivelando le toccanti parole della figlia:

‘Ti prego mamma, o ce ne andiamo insieme o muoio io prima di te, io non posso rimanere se tu non ci sei, non mi lasciare mai. Gliel’ho promesso, pregando Dio che questo avvenisse’