Nadia Toffa morta, le analisi del sangue prima del decesso: risultati spiazzanti, la confessione della mamma

A distanza di alcuni mesi dalla morte di Nadia Toffa emergono i dettagli relativi alle ultime analisi prima della sua dipartita. La rivelazione della madre Margherita a ‘Grazia’

Sono trascorsi ormai tre mesi dalla dipartita della cara Iena, Nadia Toffa dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il ‘bastardo’, un tumore al Cervello.

Una guerra combattuta sempre con il sorriso e la positività di chi pur sapendo quale sarebbe stato il suo destino, era d’esempio e supporto a quelle persone affette dallo stesso terribile male e alla famiglia che pian piano l’ha vista spegnersi.

Recentemente la madre Margherita è stata protagonista di una lunga intervista al settimanale ‘Grazia’, al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni rispettive agli ultimi momenti della giornalista. Scopriamo di più.

Nadia Toffa ‘ritorna’ in libreria con un nuovo libro pos-mortem

Ieri 7 Novembre come da volontà della giovane Iena, è stato pubblicato il suo nuovo libro ‘Non fate i bravi’ che raccoglie le sue ultime memorie e i suoi pensieri redatti nell’arco degli ultimi mesi di vita.

Nel corso dell’intervista a Grazia, la Signora Margherita svela alcuni dei contenuti del libro in uscita in tutte le librerie e gli ultimi momenti trascorsi con la figlia in cui hanno instaurato un rapporto simbiotico:

‘Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili’

poi prosegue rivelando che il tema maggiormente trattato durante la conversazione era proprio la morte e di cosa sarebbe accaduto dopo quel destino ormai segnato dalla malattia:

‘L’ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto’

Le ultime parole di Nadia

L’intervista si conclude con le ultime parole della giornalista prima che ci lasciasse per sempre lasciando un vuoto incolmabile:

‘Mamma ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me’, diceva’

poi prosegue e conclude rivelando che in quegli ultimi giorni seguiva un regime alimentare sano, solo due le trasgressioni di Nadia Toffa, la quale amava concedersi qualche sigaretta e un bicchiere di buon vino rosso.

Infine, rivela la madre, nonostante ciò e nonostante le tante medicine assunte, le sue ultime analisi erano perfette.