Nadia Toffa, la sorella in lacrime svela la straziante reazione dopo la scoperta del cancro

Nadia Toffa, lo straziante ricordo di Mara, la sorella della conduttrice bresciana: “Quando ha scoperto di avere il cancro ha detto che…”

Sono passate poco più di due settimane dalla morte di Nadia Toffa ma il ricordo è vivissimo nella mente dei suoi cari. La sorella della conduttrice bresciana, Mara, svela cosa ha pensato quando ha scoperto di avere un tumore.

Nadia Toffa, la scoperta del tumore

Gli ultimi due anni sono stati difficili per Nadia Toffa. Nel dicembre del 2017 la conduttrice bresciana, mentre si trovava in un albergo di Trieste, è stata colpita da un malore e trasportata d’urgenza all’ospedale. Dopo settimane di silenzio,che ha tenuto col fiato sospeso i suoi fan, la ‘iena’ ha rivelato di avere il tumore. Da allora, ha condiviso questo difficile percorso riabilitativo con la sua grande famiglia virtuale e non ha mai perso la grinta e la forza tanto da essere chiamata ‘guerriera’. Ha combattuto con estremo coraggio fino al suo ultimo giorno.

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero Paese e la sua famiglia che sempre le è stata vicina. Una delle sue sorelle, Mara, ha rivelato cosa ha pensato Nadia Toffa quando ha scoperto di essere malata. Anche in quel momento ha dimostrato di avere tanto coraggio.

Le parole della conduttrice bresciana

In una recente intervista al settimanale Gente, l’insegnante 49, commossa ha ricordato la sua compianta sorella:

“Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età».

Tra le lacrime, Mara ha poi aggiunto:

«Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé».

La sorella della conduttrice ha ricordato le sue parole quando ha scoperto di essere malate: