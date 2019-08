Silvia Toffanin ha avuto il piacere di intervistare Nadia Toffa. Il suo ricordo, a pochi giorni dalla morte, commuove tutti.

Un triste ricordo quello di Silvia Toffanin. Una conduttrice sensibile, alla quale Nadia Toffa non poteva dire di no. A Verissimo, infatti, la iena ha raccontato la sua ricaduta, il ritorno del tumore ma anche la sua lotta che sarebbe continuata nonostante tutto e tutti.

Nadia Toffa, dopo la morte il ricordo di Silvia Toffanin

Una perdita, quella di Nadia Toffa, che ha sconvolto l’Italia intera. Nadia era diventato il simbolo della lotta contro la malattia. Per tanti è e resterà un esempio anche se la sua sfida, purtroppo, si è conclusa troppo presto e nel peggiori dei modi. Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di ricordarla in una sua recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni in vista del ritorno con Verissimo.

Silvia ha riservato poche ma profonde parole per Nadia che ha avuto ospite nella sua seguitissima trasmissione che ritornerà il 14 settembre:

“Quell’intervista era un inno alla vita. Pier Silvio ha voluto mandarla in onda dopo il Tg5 per riportare a tutti il suo messaggio d’amore e la sua positività. Nadia alla fine di quell’intervista mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherò mai”.

Nadia ha lasciato un segno in tutti quella che hanno avuto il piacere di conoscerla e anche in chi semplicemente l’ha ascolta e l’ha conosciuta attraverso i media.

Silvia e quell’intervista indimenticabile

Tutti abbiamo ancora ben impressa quell’intervista a Nadia Toffa, perché fu molto sincera. Silvia aveva un volto che suggeriva, una ad una tutta le emozioni che stava vivendo. La conduttrice, infatti, ha il dono di personificarsi nel dolore dei suoi ospiti. Anche con Pamela Prati cercò di entrare in empatia, anche se dopo quel castello di bugie era difficile non accusarla. Nell’intervista rivela:

“Con Pamela Prati ci sono stati tre incontri, diciamo ‘ravvicinati’. La seconda volta la situazione stava diventando così surreale che anch’io ho perso la pazienza. […] In fondo il succo del nostro mestiere è tutto qui: cercare di capire dove sta la verità, no? Al di là degli scoop, ciò che per me conta davvero è quello. Chi viene a ‘Verissimo’ lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità. E possibilmente, senza mentire. Se ci saranno degli sviluppi tornerò su questo caso”.

In questi giorni sta circolando anche la notizia del suo rifiuto a Maria De Filippi che le aveva proposto programmi in prima serata. I no di Silvia però hanno motivazioni motlo serie: la famiglia:

“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”.

I suoi figli sono ancora troppo piccoli per stare anche la sera senza di lei. Per adesso ci accontentiamo di vederla a Verissimo sperando di ascoltare, come sempre, interessanti interviste.