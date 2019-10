Nadia Toffa è stata una iena davvero molto amata. La sua morta ha creato il vuoto nelle Iene e in tutti quelli che l’hanno amata, ma gli haters continuano ad attaccarla

Con la prima puntata de Le Iene si è riaperta la ferita che si era creata con la morte di Nadia Toffa. La iena ha lasciato questo mondo troppo presto, per una malattia che aveva accettato come una prova di Dio. Un coraggio immenso, in un corpo minuto e fragile.

Nadia Toffa, il commento di un haters indigna il web

Non c’è pace per la iena. Nemmeno quel video mostrato dalle iene, nella primissima puntata, è riuscito a calmare gli haters di Nadia Toffa (che hanno continuato ad attaccarla instancabili dopo la morte). La iena ha sempre sofferto in silenzio per le cattiverie che scrivevano nei suoi confronti, soprattutto perché lei non ha voluto condividere con tutti il suo atroce destino, anzi ha voluto spronare chi si trovava nella sua situazione a guardare sempre il lato positivo delle cose.

La speranza di guarire forse non l’ha mai avuto. Nadia era troppo consapevole del male che la stava uccidendo, ma non volevo che tutti si appassissero intorno a lei. Solo i suoi familiari sapevano la reale gravità della sua patologia. Il suo tumore al cervello era più duro di quanto si pensasse.

Nadia, gli haters continuano ad attaccare

Il suo profilo è ancora aperto e alcuni haters continuano ad accanirsi contro di lei, prendendo in giro il suo cognome o sostenendo cose davvero atroci come il fatto che Nadia si sarebbe meritata la malattia. Secondo questo odiatore della rete, Nadia avrebbe meritato una morte simile perché si sarebbe impicciata dei ‘fatti degli altri’.

Con il suo lavoro, la Toffa non ha fatto altro che combattere per il diritto alla verità di tutti. Di certo il suo non era un interessamento personale fine a se stesso. Purtroppo però c’è chi non l’ha capita o chi semplicemente è troppo limitato per capire la sua grandezza e la bellezza del suo messaggio.