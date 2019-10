Nadia Toffa, ‘il selfie con la bara’ al funerale: l’amica denuncia una violenza gratuita nei confronti degli assenit

Nadia Toffa è morta da due mesi o poco più. Per il suo funerale ci sono state diverse polemiche, adesso è la sua amica a chiarire tutto

Le iene per Nadia Toffa sono state una famiglia. La conduttrice non ha mai nascosto quanto teneva al suo lavoro, quanto lo amasse. La giornalista ha fatto il modo da creare legami profondi e sinceri tra i suoi colleghi che hanno contributo a fare del programma uno dei più seguiti di Italia uno.

Nadia Toffa, l’amica Nina Palmieri svela la verità dietro le assenze al suo funerale

La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa ci ha lasciato troppo presto. Il suo tumore al cervello l’ha strappata alla vita. Dopo la sua morte, per le Iene è cambiato tutto. La giornalista però ha lasciato una grande eredità: parole, pensieri e insegnamenti che risuonano forti nella teste dei suoi fan e dei suoi colleghi. Anche la Iena, collega e amica, ha voluto ricordarla in una recente intervista:

«E’ una stagione che parte in salita, con questa eredità che mi onora ma che è anche pesantissima»

In studio per lei sono ritornate tutte le iene, quelle del passato e del presente:

«Nella prima puntata c’era tutta la famiglia di questi 23 anni di Iene. E’ stato bello, triste, emozionante. Sentiamo la presenza di Nadia in redazione, in sala di montaggio, ovunque e sempre. Si parla di lei come se ci fosse e anche quella sera eravamo in 101 in studio, non 100..»

In effetti, la sua presenza è stata così forte che nemmeno la sua morte riesce ad offuscare il suo spirito. Ovviamente però dopo quel fatale 13 agosto tutto è cambiato.

Nadia, dopo la tragedia le polemiche degli assenti ai funerali

La iena bresciana ha lasciato un vuoto immenso, ma le polemiche dopo la sua morte non si sono arrestata. Nina, infatti, ha voluto fare una precisazione circa la assenza di alcune persone, in puntata (in occasione dell’omaggio) e al funerale. In particolare, Ilary Blasi, per via della sua assenza si è attirata ingiustamente addosso l’odio della rete.

«Ho letto. Polemiche assurde come certi commenti sui social. So che Ilary era all’estero per motivi di lavoro, per impegni già presi e sono certa che stia cercando di superare questo grande dolore a modo suo.

Poi aggiunge:

Sono rimasta molto male per le accuse rivolte a “chi non c’era”, anche al funerale di Nadia. Credo che sia davvero inopportuno giudicare in momenti come questi.

Infine, rivela:

Non capisco certe cose, io c’ero ma non mi sono messa a fare selfie davanti alla bara della mia amica per dimostrare qualcosa a qualcuno…».

Ogni ha il diritto di vivere il dolore a modo proprio e non andare al funerale non implica assolutamente nulla. La Toffa sicuramente apprezzerà i messaggi e le bellissime parole dei suoi colleghi che non smettono di ricordarla dentro e fuori al programma con affetto e un pizzico di rammarico per, in fonda, non l’ha mai capita e l’ha solo disprezzata svalutando il suo esempio e il suo messaggio.