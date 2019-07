Nadia Toffa ‘Il fisico non reggerà per molto ancora’: il messaggio da brividi sui social 

Nadia Toffa ‘Il fisico non reggerà per molto ancora’: il messaggio da...

La conduttrice de Le Iene show ha, qualche giorno fa, risposto chiedevano sue notizie. Il messaggio da brivido non poteva passare inosservato

Tantissime persone seguono la famosa iena. Nadia Toffa è molto amata perché oltre ad essere un’ottima conduttrice è anche una bella persona. Non tutti avrebbero avuto il suo coraggio: quello di affrontare la malattia con forza e renderla pubblica, esponendosi quindi a critiche ma anche a commenti di solidarietà.

Nadia Toffa, il messaggio da brividi: ‘Il fisico non reggerà’

L’ultimo post pubblicato dalla Iena se da una parte ha tranquillizzato i fan, dall’altro ha suscitato alcuni dubbi. La foto pubblicata da Nadia Toffa, mostra lei in compagnia della sua mitica amica Totò. La bella cagnolina nei momenti più difficili le è stata sempre accanto. In rete per molti è diventata una mascotte. Eppure, c’è una patte del web, oscura, che non prova lo stesso amore per gli animali e ovviamente nemmeno per le persone. Un hater, infatti, ha scritto sotto la foto della Toffa una frase davvero agghiacciante che ha suscitato l’indignazione del web.

L’hater in questione ha suggerito alla Iena di lasciar perdere il suo cane e di circondarsi di persone care. Il motivo? Secondo l’odiatore della rete, il fisico della iena potrebbe non reggere ancora per molto. Insomma, un commento inopportuno e brutale che sicuramente Nadia non merita di leggere. Ognuno ha la possibilità di esprimere la propria opinione ma entro i limiti dell’umanità e della decenza.

Nadia Toffa tornerà a Le Iene?

In molti si chiedono se Nadia potrà tornare a Le Iene a settembre. Il programma è finito qualche mese fa e come molti ricorderanno, la iena biondina ha dovuto assentarsi, per motivi di salute. La sua lotta contro il cancro è più dura di quanto potesse immaginare.

La Iena però ha forza da vendere e ce la sta mettendo davvero tutta. Per fortuna, sul web non ci sono solo persone che vomitano odio. C’è anche chi la sostiene con messaggi di affetto e solidarietà. In molti come lei lottano contro la malattia: sapere che ci sono persone che vivono il tuo stesso dolore può aiutare a trovare una forza maggiore per vincerlo. Speriamo che Nadia torni presto a far sentire la sua vivace presenza sui social e in Tv che a molti manca veramente tanto.

Purtroppo ancora non esiste una legge che vieti di scrivere messaggi così pieni d’odio ingiustificato, ma confidiamo nella possibilità che presto ci sia un maggior controllo, soprattutto sulle identità che si celano dietro account fake o pseudo tali.