Nadia Toffa non parla più, le condizioni della iena allarmano i fan: ‘Temono il peggio’

Nadia Toffa ormai non interagisce più. Lo aveva detto che aveva bisogno di riposa ma i fan non immaginava che avrebbe avuto questo decorso

Nadia Toffa è sempre stata molto attiva sui social ma in queste settimane è praticamente scomparse. Ormai sono circa 20 giorni che non si mostra più e non dice nulla. Il motivo? Probabilmente le cure alla quale si sta sottoponendo la stanno veramente stremando. lo aveva rivelato lei stessa, in uno dei suoi ultimi post.

Nadia Toffa, i fan pensano al peggio

La iena biondina ha tantissimi fan ed è per questo che tutti si sono agitati notando la sua assenza sui social. La bella Nadia Toffa, per via della malattia sta avendo più problemi a trovare la forza per fare tutto, persino interagire – come faceva prima tutti i giorni- con i suoi fan. Nonostante il silenzio di queste settimane, i fan di Nadia Toffa continuano a scriverle sui social proprio per spronarla a farsi viva di nuovo e parlare di nuovo con i suoi followers visto che non lo fa più.

Alcuni le scrivono:

«Non riceviamo più tue notizie. Aggiornaci» «Come dice Fausto Leali… CI MANCHI»

Ovviamente, anche questi casi si palesano gli immancabili haters. Gli ‘odiatori’ della rete nemmeno davanti ad una malattia come quella della iena si fermano, anzi. Qualcuno, infatti, ipotizza un destino nefasto:

«Ma che fine ha fatto? Sottoterra?».

Nadia Toffa, i fan continuano a chiedere sue notizie

Sicuramente Nadia ha ben altro a cui pensare. Scrivere sui social è uno dei suoi ultimi pensieri. Però è giusto che rassicuri tutti. La preoccupazione, giorno dopo giorno, aumenta sempre di più: sta davvero così male? Dallo scorso 11 giugno, infatti, la Toffa si è chiusa in un silenzio inquietante e piuttosto insolito da parte sua. Alcuni siti hanno scritti anche articoli sulla sua assenza, ma lei non si è fatta viva.

E’ un modo per confermare che sta davvero troppo male? Noi ci auguriamo che gli haters si sbaglino di grossa, ma certo questo silenzio fa pensare al peggio. Alcuni scrivono:

“Secondo me sta passando un periodo complicato, le cure la stanno affaticando molto”

Le terapie anti-tumorali probabilmente le tolgono ogni energia.