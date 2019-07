Nadia Toffa, ‘La chemio ti mette in ginocchio’ viso grigio e corpo provato: la forte risposta agli haters

Nadia Toffa ce la sta mettendo tutta. Ciò nonostante spesso e volentieri non riesce a cominciare come e quanto vorrebbe con i suoi fan. Ecco il motivo

La Iena Nadia Toffa, che tanto amiamo e che spesso la domenica ci ha tenuto compagnia con il suo altissimo tono di voce, non ha molte forze. E’ evidente anche dai suoi ultimi scatti postati sui social, quasi costretta dalle pressione dei suoi fan che chiedono spesso notizie di lei. Temono che i suoi silenzi indicano un peggioramento della sua malattia.

Nadia Toffa gli hater la demoliscono

Ci sono persone, come gli haters, che godono nell’attaccare chi è più debole e non ha le forze per difendersi. Se Nadia Toffa fosse quella di sempre li metterebbe tutti a tacere, ma purtroppo, la chemioterapia più forte, negli ultimi tempi, le sta riservando energie in quantità sempre minori.

Spesso si assenta per settimane prima di tornare a farsi vedere. L’ultima foto postata mostra che è davvero molto provata, come lo sarebbe chiunque che affronta un’ardua battaglia come la sua. Le chemio ti danno la speranza di uccidere il cancro ma debilitano fortemente.

Infatti, una fan ha commentato gli ultimi attacchi degli hater raccontando la sua persona esperienza con il cancro e rivelando che purtroppo le chemio sono davvero devastanti. Alcuni haters criticano proprio il suo aspetto che chiaramente, per ora, non è dei migliori. In risposta agli attacchi, la fan ricorda che anche lei aveva un viso grigio e il corpo provato dalle cure:

‘Il problema è che queste cure ti mettono in ginocchio e una foto non vuol dire assolutamente nulla’

La sua fan di certo le avrà dato una grande carica.

La Toffa e i numerosi attacchi degli haters

Per fortuna, a supportarla ci sono tantissimi persone. Non solo quindi commenti negativi, ma tanti consigli, messaggi di supporto e preghiere per la iena dal ciuffo biondo. La bresciana ha sempre raccontato della sua malattia e delle sue cure proprio per essere da esempio e sprono per chi sta combattendo una battaglia molto dura come la sua.

Nadia Toffa è davvero un esempio, la figlia, la sorella, la zia e la mamma che tutti vorremmo avere. La speranza di tutti è che si rimetta al più presto e che torni nella sua tana preferita, il bancone del programma che l’ha fatta conoscere a tutti gli italiani con i suoi servizi irriverenti da iena patentata.