Nadia Toffa, finisce in ospedale per la febbre alta la iena Matteo Viviani: ‘Colpa di un virus’

Nadia Toffa, finisce in ospedale per la febbre alta la iena Matteo...

Nadia Toffa ha la fortuna di condurre le Iene con amici e colleghi molto in gamba. Una disavventura ha colpito proprio la iena Matteo Viviani

Una febbre alta ha costretto la iena a recarsi immediatamente all’ospedale più vicino. Ma cosa è successo esattamente al collega, il collega di Nadia Toffa, Matteo Viviani, racconta tutto in un video che per fortuna rassicura i fan.

La fotografia che ha scosso tutti ieri ha una spiegazione e non si tratta di nulla di particolarmente grave. Ma cosa è accaduto, nello specifico? Ecco cosa svela la Iena.

Matteo Viviani ha scelto di affrontare un viaggio in solitaria per riuscire a mettere da parte una raccolta fondi per l’associazione Meter, una Onlus che si premura di aiutare i bambini abusati, vittime di pedofilia e di pedopornografia, disagi di cui molto frequentemente si è occupato in qualità inviato nel programma di Italia1.

Nadia Toffa, problemi di salute per il collega Matteo Viviani

Il suo “percorso benefico” è andato avanti senza occupare un posto in alberghi di lusso e senza ristoranti, gettandosi a capofitto in un itinerario off-road che lo ha condotto fino a nel deserto.

Proprio all’interno della sua tenda, Matteo Viviani è rinvenuto nel cuore della notte con spaventosi brividi di freddo. La febbre era in incubazione da qualche giorno a momenti alterni e così, assunta un’altra pillola, è tornato a dormire.

La Iena ha avvertito i primi sintomi al mattino

Al mattino pareva tutto nella norma e dunque ha ricominciato il viaggio per poi sentirsi male e scegliere di farsi visitare in un centro medico. Proprio lì ha immortalato le foto che ha condiviso nelle scorse ore sui social facendo scattare i fan:

“Piccolo pit stop tecnico ragazzi… non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego, giuro!”.

Lo stesso Matteo Viviani ha in seguito postato un video nel quale ha spiegato della febbre e del “pit stop in ospedale” dove gli hanno comunicato di essere vittima di un virus gastrointestinale:

“Ecco le dovute spiegazioni… insomma Viviani, SEI UNA SEGAAAAAA!!! “.

Per l’occasione Matteo Viviani ha optato per mettere da parte la tenda e occupare una camera in un cottage fino a quando non si sentirà meglio.