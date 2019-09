Nadia Toffa, la verità sul grande amore della sua vita: ‘Le è stato accanto fino all’ultimo respiro’

Nadia Toffa, la verità sul grande amore che l’ha accompagnata fino alla fine della sua vita. Chi è Massimiliano Ferrigno, compagno della giornalista

La bravissima giornalista Nadia Toffa, con la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nelle persone che le sono state vicino fino alla fine. Partendo appunto dalla famiglia per finire agli amici. Un vuoto che anche molti colleghi ancora oggi a quasi un mese dalla sua morte, la ricordano ancora con grande orgoglio. La bella Nadia era una delle giornaliste de le “Iene” che spiccava sopratutto per la sua personalità esuberante e il suo magico sorriso.

Nadia Toffa e l’ex compagno Massimiliano Ferrigno

Molti però non sanno, che Nadia Toffa è stata molto tempo legata sentimentalmente ad un uomo, il suo Massimiliano Ferrigno. L’uomo in questione è uno degli autori del programma de le “Iene“.

Il rapporto tra Nadia e Massimiliano infatti, nasce proprio nei corridori del programma, con una forte amicizia e rispetto, per trasformarsi poi in un rapporto d’amore consolidato e durato 10 anni. Il loro era un rapporto autentico e sincero, ed erano sopratutto molto uniti, ma qualcosa nella loro vita è cambiata. I due infatti per diversi motivi, hanno preso strade diverse e la stessa Toffa ha deciso di allontanarsi dal suo compagno.

I due infatti decisero di prendersi una lunga pausa, ma le cose cambiarono quando la Toffa conobbe un altro uomo nel 2017. Nello stesso anno però ci fu la tremenda notizia, Nadia scoprì infatti di avere un tumore.

Massimiliano e Nadia, insieme fino alla fine

Nadia Toffa in quello stesso anno ha scoperto di avere un tumore, ma il giovane amore che aveva conosciuto e mostrato ai social, purtroppo è durato bene poco. La donna però ha continuato per la sua strada, tra lavoro e cicli di chemio. Nonostante la fatica, Nadia, ha sempre cercato di essere indipendente e di mostrare forza e coraggio, a chi come lei, stesse vivendo lo stesso dramma.

Purtroppo però le cose non sono finite come in una bella favola. Nell’ultimo periodo la Toffa non era molto presente sui social e in molti dei suoi fan, hanno incominciato a pensare al peggio. La donna infatti era improvvisamente peggiorata tanto da non avere le forze necessarie di comunicare il suo malessere ai social.

Nonostante le chemio e i periodi in ospedale, pare però che Massimiliano non si sia mai definitivamente allontanato da quello che si potrebbe definire il suo vero amore. Pare che Massimiliano, o Maxi come lo chiamava la Toffa, gli è stato vicino fino alla fine, fine, fino all’ultimo respiro della giornalista. Lo stesso Massimiliano in una straziante intervista al settimanale Visto, si commuove e si emoziona nel dire che lui e Nadia non si lasceranno mai.