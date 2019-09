Nadia Toffa, il cambiamento della redazione dopo la sua morte: la drastica decisione

Nadia Toffa, la decisione de ‘Le Iene’ dopo la sua tragica morte lo scorso 13 Agosto. Ecco cosa riserverà la prossima edizione del palinsesto mediaset

Dopo un lungo calvario, lo scorso 13 Agosto ci ha lasciati Nadia Toffa, l’inviata de ‘Le Iene‘, che nel corso della sua carriera si è dedicata alla ricerca della verità e della giustizia.

Numerosi i suoi ultimi servizi, dedicati anche alla ‘Terra dei Fuochi’, per far luce su una verità spesso sotterrata anche dalle istituzioni stesse.

Dopo la fine della sua battaglia, ‘nulla sarà come prima’, dichiarò la produzione de ‘Le Iene’.

Ecco a tal proposito le decisioni preso in merito alle nuova edizione del format più seguito dai telespettatori Italiani.

Nadia Toffa, importanti cambiamenti a ‘Le Iene’ dopo la sua morte

La prossima edizione del Format ‘Le Iene’, andrà in onda a partire dal prossimo ottobre 2019.

La produzione del noto palinsesto, ha previsto a tal proposito importanti cambiamenti, volti ad omaggiare la memoria della Iena scomparsa quasi un mese fa.

Come sempre, ‘Le Iene’ andrà in onda due volte a settimana, la domenica e voci di corridoio rivelano il lunedì. Alla conduzione vedremo invece Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Nadia Toffa, la decisione della produzione

La produzione dell’amato format, ha deciso di non sostituire per questa edizione la Toffa e di lasciare tutto il programma nelle mani di altre due amate Iene, si tratta di Matteo Viviani e Giulio Golia, che tra l’altro sono stati grandi amici e in vita hanno stimato il minuzioso lavoro di Nadia.

In ultimo, durante la prossima edizione, in ogni puntata verrà mandato in onda un servizio realizzato dalla Iena deceduta lo scorso agosto.

Un gesto commovente quello della produzione nei confronti dell’Inviata, la cui morte ha lasciato un enorme vuoto, soprattutto nella grande famiglia de ‘Le Iene’, la quale continuerà ad onorare anni di duro lavoro nella lotta contro le ingiustizie.