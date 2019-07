Nadia Toffa ‘Riposa in pace’, l’addio sui social alla iena inquieta i fan: il messaggio da brividi di un hater

Nadia Toffa non comunica più con i suoi fan da circa un mese. Le teorie sul suo silenzio si stanno facendo sempre più serie, alcuni messaggi troppo nefasti

Nadia Toffa sta letteralmente facendo preoccupare tutti i suoi fan. La conduttrice de Le Iene ha ormai scatenato un vero e proprio dibattito sui social, forse a sua insaputa che vede da un lato schierato il gruppo di chi ritiene il suo silenzio risultato di un aggravarsi della sua situazione di salute, dall’altro c’è chi ritiene che sia strategico ai fini di aumentare la popolarità sui social. Insomma, teoria agli antipodi. Le ultime vengono chiaramente sostenute dagli haters.

Nadia Toffa il messaggio di addio che mette i brividi

Purtroppo, c’è anche chi denigra la figura di Nadia Toffa. La giornalista di certo non ha bisogno di complimenti, però combattere una malattia come il cancro è già piuttosto estenuante da solo. Leggere certe scempiaggini non farà male alla salute, ma nemmeno bene. Per fortuna c’è tantissima gente che la sostiene e che la protegge, come meglio può dagli attacchi degli haters. Uno di questi forse è diventato ‘odiatore’ in maniera piuttosto inconsapevole, quasi per un equivoco (almeno vogliamo pensarla così).

Il suo messaggio, infatti, sembra dare per scontato che la iena sia spacciata o che addirittura sia già morta. Infatti sembra di leggere un epitaffio. Per fortuna così non è: Nadia è viva e vegeta ma per il momento ha deciso di non palesarsi sui social. Forse la conduttrice ha bisogno di canalizzare le sue poche energie per non disperderle.

Nadia e gli attacchi degli haters

Ormai è diventato consuetudine riportare gli insulti peggiori dei follower che ritengono il suo modo di interagire sui social una mera manovra pubblicitaria. Alcuni, infatti, credono che a gestire il profilo della iena biondina non sia lei, ma un’altra persona o addirittura un’agenzia. Il motivo? Nadia Toffa conta tantissimi fan, milioni, che fruttano in termini pubblicitari tantissimo.

Ovviamente non abbiamo le prove si tratti di questo e Nadia è stata sempre sincera e aperta con i suoi fan, tanto da raccontare un dramma così privato, per questo è scorretto pensare che nasconda una cosa che potrebbe cambiare il punto di vista dei più.

In ogni caso, ciò che importa a tutti – almeno per ora- è sapere come sta veramente Nadia. Il tumore è peggiorato? Il fatto che sia stato necessario un altro medico e un’altra terapia di certo non fa pensare bene.