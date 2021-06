Mr Wrong, anticipazioni all’11 giugno 2021: Ezgi delude Ozgur

Proseguono le avventure di Ozge Gurel e Can Yaman nella soap turca che promette di dare grandi emozioni e “lezioni d’amore”!

La nuova soap turca sta già conquistando il pubblico televisivo: bisserà il successo di DayDreamer?

Nelle prossime puntate Ezgi e Ozgur vivranno numerosi alti e bassi ma saranno sempre più presi uno dall’altra: scopriamo tutte le anticipazioni della prossima settimana!

Mr Wrong, trame dal 7 all’11 giugno 2021: Ezgi delude Ozgur

Nelle prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, Deniz riceverà da Ozan la proposta di collaborare con lui per il locale di Ozgur. Ozan è socio e chiederà a Deniz di curare gli aspetti legali ma non solo, offrirà anche alla sua amica Ezgi di lavorare come PR proprio nel locale.

Purtroppo però le cose tra Ezgi e Ozgur si complicano a causa della decisione della ragazza. Ezgi non rispetta il patto e decide infatti di non partecipare al matrimonio della sorella di Ozgur.

Gli equivoci invece non finiranno poiché Ezgi verrà vista dalle sue anche mentre indossa una canottiera da uomo. La Inal si giustificherà dicendo che appartiene al suo ex Soner.

Mr Wrong anticipazioni prossima settimana: Ezgi e Ozgur corrono un serio pericolo

Le puntate della soap con Can Yaman sono in tutto 42 e nel corso degli episodi vedremo i due protagonisti avvicinarsi sempre più ma le peripezie che vivranno saranno tante e complicate.

Nella prossima settimana Ezgi ed Ogur dovranno nuovamente attuare un piano insieme: Ozgur farà finta di essere il dottor Serdar, l’uomo che ha investito Ezgi e che lei ora vorrebbe conquistare.

Non solo, i due vivranno un’avventura che potrebbe essere davveri molto pericolosa. Durante una tranquilla uscita in barca assieme infatti finiranno su un’isoletta e lì scopriranno una terribile verità. L’isola è infatti il covo di alcuni narcotrafficanti: cosa accadrebbe se scoprissero Ezgi e Ozgur?

Continuate a seguirci per altre anticipazioni sulle vostre soap preferite!