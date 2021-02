Can Yaman, avete mai visto il padre dell’attore? Ecco da chi ha preso – FOTO

Can Yaman, avete mai visto il padre dell’attore? Ecco da chi ha...

L’attore turco è molto affezionato al padre che lo ha cresciuto. Can e il papà sono davvero due gocce d’acqua.

Can Yaman è sempre stato riservato nei riguardi della sua vita privata. Ha cercato in ogni caso di mantenere la massima discrezione, ma non sempre ci è riuscito.

Di recente, ad esempio, è stato paparazzato con Diletta Leotta, con la quale alla fine ha deciso di uscire allo scoperto.

Ora viene fuori il volto di un altro affetto molto importante della sua vita: il padre Güven, che Can considera un vero e proprio eroe.

Il successo di Can Yaman

L’attore turco ha raggiunto l’apice del successo con la soap opera DayDreamer – Le ali del sogno, prodotto amatissimo nel nostro Paese.

Da quel momento, l’interprete è diventato richiestissimo, tanto da essere stato scelto per ricoprire il ruolo di Sandokan nella nuova serie tv in produzione.

Can è stato più volte ospite di trasmissioni come Verissimo e C’è posta per te, dove ha rivelato alcuni dettagli della sua vita.

In varie interviste, ha confessato di aver trascorso un’infanzia difficile e di essere rimasto sempre molto legato alle sue radici.

Ecco chi è il padre di Can Yaman, sono identici

L’attore turco è molto legato alla figura del padre Güven e non ha mai celato l’intenzione di volerne seguire le orme.

Il papà di Can fa l’avvocato e l’attore si è laureato in Giurisprudenza proprio per collaborare con il genitore in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Poi, però, è arrivato il successo come attore e tutto il resto è storia.

Can ha definito suo padre un “super eroe“, per come è riuscito a prendersi cura della sua famiglia.

Ecco la foto che immortala entrambi e che è diventata virale sul web:

Can e il padre sono due gocce d’acqua, due uomini affascinanti e di successo! Non ci rimane che fare tanti auguri a entrambi!