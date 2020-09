Movimento 5 Stelle, Di Battista ritorna dopo due anni

Alessandro Di Battista torna su un palco di un comizio per sostenere la candidata Antonella Laricchia.

E’ tornato a parlare dopo due anni ad un comizio pubblico Alessandro Di Battista. Il pentastellato è, infatti, intervenuto in quel di Bari con l’obiettivo di sostenere la candidata Antonella Laricchia.

Di Battista apre le porte per un nuovo futuro in politica

Di Battista sembrerebbe essere tornato con un obiettivo ben preciso: riprendere il controllo sul Movimento 5 Stelle in attesa degli Stati Generali. Inoltre, l’uomo promette di non tirarsi indietro se ci sarà bisogno di candidarsi alle prossime elezioni politiche.

Di Battista, inoltre, specifica che saranno gli italiani nel caso a decidere sulla sua candidatura, inviando un messaggio preciso ai suoi colleghi del Movimento 5 Stelle. Come tappa di ritorno, come predetto, il politico ha scelto la Puglia, nello specifico la città di Bari, durante l’ultima tappa della campagna elettorale di Antonella Laricchia.

Proprio Laricchia, inoltre, qualche settimana fa, avrebbe rispedito al mittente l’invito del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di allearsi con il centrosinistra di Michele Emiliano. Sul palco di Bari è salita anche la senatrice salentina Barbara Lezzi, da sempre contraria all’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Ad introdurre il ritorno del politico è stata Barbare Lezzi

“Per noi significa molto la presenza di Alessandro qui. Significa molto che abbia scelto la Puglia per il suo ritorno. Non c’è stato molto da fare per convincerlo”.

Con queste parole, proprio la senatrice Lezzi, ha accolto il ritorno in politica di Di Battista.

Successivamente sono quindi partite le varie accuse ai partiti e al governo. Non mancano, infine, le critiche anche al popolo, ribadente che le accuse al Movimento 5 Stelle sono giuste quando effettivamente non mantiene le sue promesse, come già successo in passato. Pesanti, infine, anche le accuse rivolte al suo rivale in politica, Emiliano.