Movimento 5 Stelle, Di Battista: è necessaria un’assemblea generale

Alessandro Di Battista torna sulle polemiche interne al Movimento Cinque Stelle, scatenate da lui stesso con la proposta di un congresso bocciata da Beppe Grillo.

Una nuova assemblea costituente è necessaria per

“riunire il M5s per riscrivere l’agenda e uscire dal buio”,

inoltre

Riferendosi poi a Beppe Grillo, ha confermato che

“è incavolato perché pensa che io faccia terremoti, ma non è quello il mio interesse”.

È quanto afferma Alessandro Di Battista intervenendo alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4.

Inoltre, ha chiarito che non ci sono fratture nel rapporto con Beppe Grillo, fondatore del Movimento.

afferma Di Battista.

Di Battista difende il Reddito di Cittadinanza sostenendo che senza questa misura oggi ci sarebbero suicidi in aumento.

Il Reddito di Cittadinanza è

“un modo per regalare soldi ai fancazzisti, criticando in particolar modo Renzi che guadagna con le conferenze in Arabia Saudita”.