Raffaello, come visitare la sua mostra on line?

L’attesa mostra di Raffaello riapre i battenti ma non nella sua sede alle scuderie del Quirinale ma nel mondo del Web. Ecco il tour virtuale su Youtube.

Per gli appassionati d’arte come me, aspettavamo la mostra di Raffaello alle scuderie del Quirinale. Purtroppo a causa dell’epidemia del Coronavirus Covid 19, la mostra non ha mai visto la luce. Ora possiamo vederla seppur a distanza grazie ad internet.

La mostra visitabile da Internet

La mostra su Raffaello riapre i battenti online offrendo un modo per poterla vedere a casa. Questo è uno degli ultimi musei che stanno mettendo a disposizione le proprie opere. Le Scuderie del Quirinale hanno creato un canale su Youtube interamente dedicato alla mostra.

Avrebbe dovuto aprire il 5 marzo, ma la sua apertura è stata bloccata a fine febbraio dal primo decreto anti-coronavirus. Aspettavamo questa mostra da un anno, ma com’è giusto a causa dell’epidemia tutto è stato bloccato.

Era pensata per poter celebrare i 500 anni passati dalla morte dell’artista. Sarebbe stato l’evento del 2020 per cui gli organizzatori hanno deciso di offrirci una passeggiata virtuale tra i quadri di Raffaello. Lanciando l’ashtag #RaffaelloInMostra, possiamo sfruttando i social che abbiamo a disposizione.

Con Raffaello In Mostra, le Scuderie del Quirinale hanno optato per un tour virtuale, per mostrare le preziose opere, moltissime frutto di preziosissimi prestiti internazionali. Nei video condivisi, possiamo ascoltare i racconti, dettagli, curiosità e le storie che si nascondo dietro ad ogni preziosa opera. Possiamo vedere

Madonna del Granduca delle Gallerie degli Uffizi

Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna

Madonna Alba dalla National Gallery di Washington

Ritratto di Baldassarre Castiglione

Autoritratto con amico dal Louvre

Madonna della Rosa dal Prado

Velata

Un altro ashtag nato è #RaffaelloOltreLaMostra, che ci mostra il dietro le quinte. Possiamo vedere anche ulteriori approfondimenti, come ad esempio poter partecipare virtualmente a tutti gli incontri che vengono ospitati a palazzo Altemps, che si tengono durante la prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione.