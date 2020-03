Molti sono i musei “visitabili online”. Un modo per poter vincere la noia dovuta al periodo che stiamo vivendo.

Per evitare il diffondersi del covid 19, dobbiamo necessariamente rimanere in casa e per poter passare il tempo, perché non accedere ai siti dei musei “visitabili online”? Un modo per poter usare al meglio il nostro tempo, uscendo virtualmente per vistare luoghi magici ed interessanti musei

I musei aperti in internet

Il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Dieter Schmidt ha detto che dobbiamo restare a casa per evitare il contagio, ma che quello della bellezza deve potersi espandere. Questo è il messaggio lanciato alla presentazione degli Uffizi Decameron. Si tratta di un ricco programma di foto, video, storie che ci raccontano l’arte e gli artisti, condivisi in Internet per la prima volta. Probabilmente si tratta dell’iniziativa meglio strutturata e più ricca, ma sono tante le iniziative dei musei italiani, che offrono moltissimi contenuti fruibili da tutti in maniera gratuita.

Dopo l’ashtag #iorestoacasa, ora arriva #artechecura. Moltissimi musei hanno risposto all’appello del ministero per i Beni e le Attività Culturali del Turismo, che invitava a creare delle iniziative di questo genere dopo la chiusura dei musei imposta dal governo. Altri musei che hanno partecipato sono:

Pinacoteca di Brera: in pochissimi giorni ha creato dei video, mostrando i capolavori, svelandole i segreti e leggendo favole a bambini

in pochissimi giorni ha creato dei video, mostrando i capolavori, svelandole i segreti e leggendo favole a bambini Palazzo Bentivoglio di Bologna: ha creato una galleria virtuale su Instagram, dove l’artista Sissi giornalmente racconta con un’immagine dove spiega come “vestire” il tempo che passa

ha creato una galleria virtuale su Instagram, dove l’artista Sissi giornalmente racconta con un’immagine dove spiega come “vestire” il tempo che passa Maxxi di Roma: offre moltissimi contributi digitali , corredate di spiegazioni nella lingua dei segni italiana e per le persone ipovedenti.

Non solo il nostro paese, moltissimi sono quelli visibili grazie a Google Arts & Culture, oltre 1200. Alcuni di questi musei esteri hanno gallery virtuali: