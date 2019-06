Dopo la morte di Raimondo, Sandra Mondaini si è spenta nel giro di due mesi. I nipoti filippini raccontano i misteriosi avvenimenti in casa Vianello.

Casa Vianello resterà per sempre nel ricordo di tutti, esattamente come i suoi protagonisti Raimondo e Sandra che hanno lasciato in eredità la loro simpatia e bravura. Eppure ci sono dei misteri legati alla loro morte e – forse – al loro amore unico.

L’amore tra Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Una coppia di quelle che forse oggi non esistono più, seppur Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati più volte paragonati loro per la simpatia e per questo amore travolgente e Made in Italy.

Litigavano, si prendevano in giro e apparentemente non si “sopportavano” seppur fossero l’uno legato più che mai all’altro sino all‘ultimo momento.

Tutti siamo cresciuti con questa complicità, che non avevano solo nella loro vita privata proiettandola in televisione con siparietti esilaranti che hanno fatto la storia e che le generazioni future potranno comunque apprezzare.

Nel corso della loro vita non hanno avuto dei figli, adottando tutta la famiglia dei filippini (genitori e i piccoli bambini, oggi grandi) e allargando così la loro famiglia.

I misteri di Casa Vianello

Conosciuti per caso nel 1958, nel corso del tempo sono diventati inseparabili e parte di noi. Raimondo ha lasciato questo mondo per primo e, forse, non si è mai rassegnato di non poter stare insieme alla sua Sandra.

La Mondaini si era lasciata andare alla depressione, volendo abbandonare quella casa piena di ricordi.

Ma raccontato più volte dai nipoti e dalla stessa Sandra, in casa succedevano delle cose misteriose e impensabili: la televisione si accendeva da sola, l‘acqua scorreva senza che nessuno l’avesse aperta e altri episodi che davano un messaggio a sua moglie.

Due mesi dopo Sandra ha raggiunto Raimondo e tutti questi misteri sono andati via insieme a lei, tanto che nella casa ora non si manifesta più nulla di particolare.

Questo è sicuramente il vero amore!