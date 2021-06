Scopriamo cosa ha detto Morgan su Michele Merlo in arte Mike Bird, il ragazzo è deceduto poco fa.

Poche ore prima della morte del cantante, Morgan aveva richiesto una visita per andarlo a trovare, ma non ha fatto in tempo, una drammatica tragedia.

Morgan, la lite con Mike Bird

Tra i due cantanti, non è mai stato rose e fiori, infatti spesso si sono scontrati duramente.

Impossibile scordare quella furiosa litigata ad Amici di Maria De Filippi.

Morgan era capitano della squadra dei bianchi e coach di Mike Bird.

Il ragazzo criticò l’assegnazione dei brani da parte del capitano, per questo l’ex compagno di Asia Argento decise di lasciare lo studio con un gesto di saluti abbastanza eloquente.

Il pubblico si scatenò parecchio, con fischi misti ad applausi e cori.

Per questo Morgan si rivolse a loro dicendo “Bimbiminchia”, in quella puntata la tensione era alle stelle.

Ma non è finita qui, perché anche lo scorso anno Michele e Morgan hanno avuto un duro scontro sui social.

E’ successo dopo l’ultima partecipazione dell’artista a Sanremo, insieme al suo ex amico Bugo.

Marco Castoldi scrisse un lungo sfogo sui social e l’ex allievo di Amici decise di sostenerlo con un tenero “Ti voglio bene”.

Tre parole che son bastate a provocare una reazione furiosa da parte dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Infatti scrisse:

“Mi vuoi bene ma mi hai fatto male, tu ti penti e io accetto ma ti dico maledetto. Hai fatto il bullo stupidino, non mi hai dato ascolto. Mi mandi i messaggini un po’ in ritardo, sei pentito e a me girano i coglion***i!”.

Un forte scontro che lasciò tutti senza parole, ma non è finita qui.

Morgan rompe il silenzio su Michele Merlo

Come abbiamo detto prima, accadde di tutto tra i due, liti ma anche riappacificazioni.

Per un periodo si sono anche persi e non si sono sentiti.

Ma secondo alcune indiscrezioni, tempo fa si sono riscritti e chiariti.

Poche ore prima della morte di Mike Bird, una fan di Marco ha chiesto:

“Nulla da dire su Michele Merlo?”

Morgan ha risposto dicendo:

“Se quel testone mi avesse dato retta l’avrei portato dove sta Marco Mengoni perché aveva un talento strepitoso, ma ha fatto un errore di valutazione, cadendo nella trappola del suo nemico.”

Ha aggiunto:

“Io invece gli ero amico sul serio e continuerò ad esserlo.”

Inoltre Morgan ha rivelato di voler andare a trovarlo, per questo ha chiesto aiuto ai suoi follower per rintracciare il numero del padre del ragazzo.

Purtroppo stamattina è arrivata la tragica notizia, Mike Bird non ce l’ha fatta a causa di una leucemia fulminante.

Un grande dolore per la famiglia e tutte le persone che lo amavano, una tragedia davvero drammatica.

