Miriam Leone, la schiena si scopre e lascia in visibilio i suoi fan

Miriam Leone, la schiena si scopre e lascia in visibilio i suoi...

L’ultimo outfit di Miriam Leone, indossato su richiesta di un marchio d’alta moda, ha rimasto senza parole i suoi fan dalla bellezza.

Sembra essere già finita la vacanza nella “Sicilia del nord”, come ha ribattezzato la stessa Miriam Leone, nelle verdi vallate dell’Albereta Relais & Châteaux, una piccola località situata sul Lago D’Iseo.

Miriam Leone ha trascorso un periodo all’Albereta Relais & Chateux sul Lago d’Iseo

La modella, infatti, è stato ospite nella giornata di ieri, venerdì 4 giugno, di un evento legato al mondo della moda dove ha mostrato un nuovissimo abito di un noto marchio d’abbigliamento.

L’abito, infatti, lasciava scoperta l’intera schiena di Miriam Leone rivelandola in tutta la sua bellezza. Questo look mozzafiato e di classe, dunque, ha rimasto senza parole e sotto shock i suoi fan data la sua avvenenza.

Ricordiamo, inoltre, come la carriera dell’attrice di Catania sia decollata definitivamente nel 2015 grazie alla serie tv prodotta da Sky intitolata “1993“. Quest’ultima andò avanti per tre stagioni lanciato i suoi protagonisti, Stefano Accorsi e la stessa Leone, nell’olimpo degli attori più promettenti del momento.

Nello specifico l’ex Miss Italia riuscì ad interpretare in maniera egregia il personaggio di Veronica Castello, aspirante conduttrice televisiva con un occhio d’interesse per la politica.

A dare la fama all’attrice la sua performance nella serie tv 1994

Nel corso di una vecchia intervista, Miriam aveva parlato delle accortezze adoperate sulla scena per esaltare il proprio fisico, uno degli elementi centrali del suo personaggio. Le sue rivelazioni avevano spiazzato tutti: “E’ una questione di inquadrature“.

Queste le parole dell’attrice che hanno fatto trasparire anche una certa modestia anche se resta evidente la sua bellezza naturale da sempre idolatrata dai suoi milioni di follower.

