Senza biancheria non riesce a coprirsi, Miriam Leone seduce la rete con un bellissimo bianconero

Miriam Leone affascinante in bianco e nero: l’ultima Instagram Stories dell’attrice catanese infiamma il web

Lei è un mix di fascino e stile. Stiamo parlando ovviamente di Miriam Leone. L’attrice catanese, come tutti del resto, è in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria covid-19. E dalla sua abitazione ha conquistato i suoi fan con un profondo messaggio. Invita a rimanere a casa e soprattutto amare il prossimo come si ama se stessi. Non molte ore fa, ha condiviso su IG un nuovo scatto in cui traspare tutta la sua femminilità: fan in delirio.

Miriam Leone in bianco e nero

La scorsa settimana, Miriam Leone ha condiviso su Instagram un lungo messaggio destinato ai suoi fan. L’attrice catanese lancia un appello affinché tutti rispettino le nuove norme previste dal Governo che sono dirette a tutelare le persone più deboli e a limitare la diffusione dei contagi in tutto il Paese. Inoltre, invita ad essere meno egoisti: restare in casa è un atto d’amore non solo per noi stessi ma anche per il prossimo. Aggiunge affermando che è possibile vedere ‘questa sosta necessaria‘ come un periodo per crescere e imparare cose nuove.

Dalla sua casa, riesce comunque a regalare scatti artistici in cui traspare tutto il suo fascino.

L’attrice davanti allo specchio

I social sono un importante mezzo di comunicazione. Molti dei personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Miriam Leone, ha utilizzato IG per sensibilizzare tutti sul delicato periodo che sta attraversando l’Italia con lo slogan: ‘IO RESTO A CASA’.

Nonostante la quarantena, l’attrice catanese continua a stupire i suoi follower. Nel dettaglio, la foto in bianco e nero, la ritrae davanti allo specchio con le mani al volto. Pare, inoltre, che non indossi intimo.