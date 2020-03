Miriam Leone alza il braccio in intimo e fuoriesce tutto, infuoca la rete con uno scatto contro l’epidemia

Anche la bella attrice e presentatrice Miriam Leone rimane a casa in questi giorni di quarantena. La sua stories manda in delirio i fan.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che Miriam Leone è una delle donne più desiderate del Bel Paese. I suoi seguaci, oltre ad ammirare le sue doti artistiche, apprezzano la sua naturale bellezza: capelli rossi ed occhi profondi. Non molte ore da, l’attrice catanese ha condiviso su Instagram no scatto imperdibile, in cui si mostra in intimo davanti allo specchio, invitando i suoi fan a rimanere a casa per l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

Miriam Leone in intimo allo specchio

Correva l’anno 2008, quando all’età di soli 23 anni Miriam Leone ha convinto la giuria del famoso concorso di bellezza nazionale. Da allora di strada ne ha fatta tanta riuscendo ad affermarsi nel mondo del cinema per la sua capacità di interpretare magistralmente ruoli molto diversi tra loro. Oltre ad essere una grande attrice, la Leone è una donna bellissima e affascinante.

Il suo sguardo e i suoi inconfondibili capelli rossi l’hanno resa tra le donne più belle d’Italia. L’attrice catanese ama condividere sui social i momenti più importanti della sua vita. Questa volta, ha utilizzato i social per lanciare un importante appello: rimanere a casa per impedire la diffusione del virus.

L’attrice catanese seducente su IG

Sono giorni davvero difficili per il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. Poiché in questi giorni si è verificato un’esponenziale dei contagi, il Governo ha invitato tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare quanto possibile gli spostamenti.

‘Io resto a casa’ è lo slogan che rappresenta perfettamente la situazione in cui versa l’Italia. Molti dei personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Miriam Leone, hanno utilizzato i social per invitare i cittadini a restare a casa. L’attrice, tramite una IG stories in cui si mostra con intimo in pizzo, consiglia ai suoi fan di non uscire: