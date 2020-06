Accavalla le gambe senza vestiti e si vede tutto, Miriam Leone manda in tilt il traffico social

Miriam Leone una camicia e niente più, gambe da urlo in primo piano: l’ultimo scatto dell’attrice siciliana incanta i follower

Capelli rossi e occhi verdi profondi, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato i suoi fan. Miriam Leone, dopo la vittoria alla 69° edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, ha costruito una carriera ricca di successi grazie al suo immenso talento. Sul web ama condividere gli attimi più importanti della sua quotidiana. L’ultimo scatto la ritrae con indosso una camicia lunga che scopre le sue gambe: è straordinariamente affascinante.

Miriam Leone, il ritorno in TV

Da ieri, è disponibile sulla piattaforma Amazon Video la nuova commedia sentimentale “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, prodotta da World Video con Rai Cinema che vede protagonista Miriam Leone. Una commedia divertente, che spiega l’attrice siciliana, vede come interprete principale una donna complicata dal passato turbolento che sta scontando gli arresti domiciliati. La sua storia d’amore con Renato cambierà per sempre le loro vite (continua dopo il post seguente).

Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 1.2 milioni di follower che non si perdono mai una sua foto o stories. Non molte ore fa, l’attrice siciliana ha condiviso una foto in cui si mostra in tutta la sua naturale bellezza.

Una camicia e niente più

Il nuovo post pubblicato su Instagram, ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, Miriam Leone si mostra con indosso una camicia lunga, con fantasia a righe azzurre e uno spacco vertiginoso che mette ben in mostra le sue gambe da urlo.

E’ inutile dire che lo scatto ha collezionato un boom di like e commenti, non poteva essere altrimenti!

