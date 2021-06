Miriam Leone incanta all’evento Bulgari di Milano

Miriam Leone all’evento organizzato da Bulgari si è presentata vestita di perle e diamanti facendo impazzire i suoi fan.

Dopo un breve ritorno a casa sua, a Catania, per rifocillare le energie Miriam Leone è pronta a tornare sulla scena più carica che mai nei suoi prossimi impegni lavorativi.

Miriam Leone, nonostante i molti seguaci, risulta particolarmente schiva sui social

Nonostante una forte schiera di follower sui social, la Leone è molto schiva riguardo pubblicare nuovi post ma quando lo fa, spesso, dà il meglio di se. Con la sua bellezza ed eleganza, infatti, è in grado di catturare con il suo solo sguardo l’attenzione dei visitatori.

Ovviamente anche il mondo della moda, così come quello della musica, ha subito un brusco stop a casa delle pandemia, quindi, Miriam Leone si è lasciata andare in un lungo post per esprimere la sua gioia di poter ricominciare a presenziare agli eventi.

“Ritornare ad un evento insieme a tante altre persone dopo tutto questo tempo sospeso è stato davvero emozionante…condivido con voi un po’ di backstage e di gioia”.

A condire il tutto, inoltre, vi è stato il meraviglioso scatto firmato dal fotografo German Larkin. Nello specifico la foto risale ad un evento targato Bulgari, la nota casa di moda, svoltosi a Milano.

Sono state presenti all’evento diverse personalità del mondo dello spettacolo

L’evento ha avuto luogo al Teatro della Scala lo scorso venerdì 4 maggio. Inoltre per chiudere la serata la Leone ha scelto di cenare al ristorante dello chef Carlo Cracco. A stupire, infine, non solo l’abito della modella ma persino i suoi gioielli.

Alla cena, infatti, si è presentata con indosso orecchini ed un meraviglioso collier di pietre e gemme preziose che da solo spicca in tutta la sua opulenza nella luminosità della sua pelle chiara.

