Miriam Leone, il seno straripa del tutto dalla scollatura: lo scatto senza censura fa il giro del web

Miriam Leone ,costume trasparente e bagnato: seno esplosivo in bella mostra, lo scatto che manda in visibilio il popolo del web

Il suo talento così come la sua immensa bellezza non sono mai passati inosservati. Correva il 2008, quando Miriam Leone ha preso parte al concorso di bellezza nazionale Miss Italia classificandosi al primo posto. Da allora è riuscita ad affermarsi sul piccolo e grande schermo grazie soprattutto alla magistrale interpretazione di personaggi molto diversi tra loro. Non molte ore fa, una fan page dedicata all’attrice siciliana ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta: il costume fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

Miriam Leone, sensuale sul set di 1994

Nelle ultime settimane, Miriam Leone ha riscosso un enorme successo nelle vesti di Veronica Castello, nella serie targata Sky 1994, di cui è protagonista insieme a Stefano Accorsi. Oggi è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano. Il motivo è semplice: un fascino accattivante e un grande talento che l’hanno resa perfetta davanti alla cinepresa.

L’attrice siciliana è solita condividere scatti della sua vita quotidiana con il popolo del web ma questa volta a stupire i follower è stato una foto pubblicata da una fan page a lei dedicata. Per quale motivo? Lo scatto ‘rubato‘ da una scena della serie lascia poco spazio all’immaginazione.

Seno esplosivo in mostra su IG

L’ultima foto pubblicata da una pagina fan ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel dettaglio, la foto in questione la ritrae durante una delle scene di 1994 ma a catturare l’attenzione dei seguaci il costume il costume da bagno, bianco e soprattutto trasparente, con una scollatura generosa.

Il costume mette ben in evidenza il seno dell’attrice siciliana e mostra un pò troppo: i capezzoli sono solo uno degli ultimi imperdibili dettagli di questa bellissima scena. Come sempre, lo scatto è stato sommerso da like e commenti.