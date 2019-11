Miriam Leone il seno straripa dalla scollatura, il top troppo stretto non regge: lo scatto peccaminoso

Miriam Leone, seno esplosivo in bella mostra su Instagram: lo scatto della fan page manda in tilt il web

Nel lontano 2008, Miriam Leone ha ottenuto il primo posto al concorso di bellezza nazionale Miss Italia. Sin da subito ha catturato una grande fetta di pubblico per la sua immensa bellezza. Con gli anni, è riuscita a farsi conoscere anche per il suo talento grazie all’interpretazione magistrale di personaggi diversi tra loro. L’attrice siciliana è attiva sui social dove non manca mai di condividere momenti della sua vita privata con il web. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan è una foto pubblicata dai una fan page: il micro top mette in mostra il suo seno esplosivo.

Miriam Leone atomica sui social

Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social è, senza alcun dubbio, Miriam Leone. La giovane attrice siciliana è solita pubblicare scatti che riscuotono un enorme successo in rete. La sua bellezza di certo non passa inosservata: capelli rossi e occhi verdissimi hanno conquistato i fan. Uno dei ruoli che l’ha consacrata sul piccolo schermo è quello di Veronica Castello nella serie televisiva ‘1994’ insieme a Stefano Accorsi. L’attrice siciliana è entrata nelle case degli italiani ed il suo personaggio è tornato più forte e sexy che mai e molte scene sono già virali sul web.

La fan page interamente dedicata all’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il motivo è semplice: indossa un top molto aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Il top aderente e scollato dell’attrice

Una sua fan page ha postato la foto incriminata della Leone. Non molte ore fa, sulla pagina in questione, è apparso uno scatto dell’attrice siciliana in una versione decisamente bollente. Per quale motivo?

Nel dettaglio, indossa un top aderente maculato che lascia intravedere il suo seno esplosivo.