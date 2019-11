Miriam Leone seno gonfio ed eccitato ‘Tutta bagnata’: lo scatto da censura diventa virale

Miriam Leone atomica sui social: la scena in costume diventa virale sul web e manda in delirio i follower

La sua bellezza e la sua sensualità hanno bucato lo schermo. Nel 2008 ha partecipato al concorso di bellezza nazionale, classificandosi al primo posto. Da allora ne ha fatto strada e ha raggiunto la notorietà come protagonista di numerosi film, fiction e programmi televisivi. Miriam Leone è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere momenti importanti della sua vita quotidiana. Questa volta a catturare l’attenzione dei follower è uno scatto pubblicato dai una fan page in cui appare in costume da bagno che fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

Miriam Leone, la foto che incanta

Una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano è, senza alcun dubbio, Miriam Leone. Negli anni è riuscita ad affermarsi sul grande schermo grazie al suo talento e il suo fascino. Il ruolo che più di altri l’ha consacrata come una delle attrici più seguite di sempre è quello di Veronica Castello nella serie televisiva ‘1994’ insieme a Stefano Accorsi.

L’attrice siciliana è entrata nelle case degli italiani con “1994” ed il suo personaggio è tornato più forte e sexy che mai e molte scene sono già virali sul web.

L’attrice catanese sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci ma questa volta a far girare la testa ai fan è uno scatto condiviso da una fan page a lei dedicata. Per quale motivo? Appare in una veste decisamente bollente.

L’attrice catanese in costume

Non molte ore fa, una fan page dedicata a Miriam Leone ha condiviso su Instagram uno scatto ‘rubato’ dal set della serie televisiva di cui è protagonista.

Lo scatto in questione ha mandato in delirio il popolo del web.Il motivo è semplice: dal costume bagnato il seno dell’attrice è completamente in vista.