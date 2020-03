Mini Luna, gira intorno alla Terra: che cosa hanno scoperto gli scienziati?

Grazie ai telescopi del progetto Catalina Sky Survey, il 15 febbraio si è scoperta una mini luna attorno alla Terra. Questa piccolissima luna è stata battezzata 2020 CD3 ed ha le dimensioni di un’auto. Sarà con noi per poco, dato che verrà proiettata nello spazio entro aprile. Non è la prima volta che troviamo simili astri ma questa volta è stata una scoperta del tutto casuale.

Questa mini luna è in realtà un asteroide che ha un diametro di circa 3 metri. Si trova attorno alla Terra perché catturato dalla nostra orbita.

Sono stati due astronomi Theodore Pruyne e Kacper Wierzchos, a scoprirlo per caso. Lavorano al Mount Lemmon Observatory, associato nel già citato progetto che ha come scopo la ricerca di oggetti di varia natura prossimi alla Terra, come asteroidi o comete e osservare altri fenomeni celesti.

Secondo gli studiosi, che hanno ricostruito la traiettoria delle sue orbite, la mini luna potrebbe essere entrata nella nostra orbita tra il 2017 e il 2018 e nello stesso tempo lasciarci entro la fine di Aprile 2020.

La scoperta è stata annunciata attraverso un tweet fatto dal MPC cioè il Minor Planet Center dello Smithsonian Astrophysical Observatory. Dopo la scoperta la piccolissima luna è stata osservata a lungo, in modo da escludere che fosse un oggetto artificiale, come un satellite oppure spazzatura spaziale.

La piccolissima luna è stata quindi classificata come TCO – Temporarily Captured Object ossia un oggetto temporaneamente catturato dalla Terra. Quest’asteroide è stato battezzato 2020 CD3 ed la seconda mini luna che ci segue. Il primo mini satellite temporaneo che ci ha accompagnato è stato battezzato come 2006 RH120, sempre scoperto dai telescopi del Catalina Sky Survey.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

