Il sequel della fortunata fiction di Rai 1 con Serena Rossi è una realtà, ecco tutti gli spoiler e le curiosità.

La fiction Mina Settembre è stata una delle serie tv più seguite di questo inizio anno, ed ha conquistato moltissimi fan che ora esulteranno alla notizia che il seguito si farà.

Chi sceglierà Mina tra Claudio e Domenico? Se sei curioso di scoprire tutte le curiosità su Mina Settembre 2.

Mina Settembre: la seconda serie si farà

La prima serie si è conclusa ieri sera domenica 14 febbraio 2021 con una puntata carica di emozioni e colpi di scena che ha lasciato nei fan della fiction la grande voglia di vedere la seconda stagione.

Ma il dubbio si è insinuato nei fan: Mina Settembre 2 si farà? Un super spoiler dato dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha dato finalmente una risposta certa!

“Siamo al lavoro da diversi mesi.. tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare..”

Ha raccontato lo sceneggiatore a Fanpage aggiungendo anche ulteriori particolari sull’attesissima prossima serie.

“La produzione ha stabilito una data ma non posso dirla..”

Cestaro è vincolato a non rivelare la data esatta di inizio delle riprese poiché molto dipende dalla situazione pandemica attuale, però chiarisce che si tratta di un lasso di tempo davvero breve!

Manca davvero pochissimo dunque alla seconda serie di Mina Settembre, scopriamo tutti gli spoiler su trama e cast!

Spoiler su trama e cast di Mina Settembre 2

Mina Settembre è stata una delle scoperte migliori del palinsesto tv di questo inizio anno raggiungendo picchi di audience importanti. Su Rai 1 la domenica sera erano infatti incollati 6 milioni di telespettatori pari ad uno share del 24%.

Tali numeri non sono ovviamente passati inosservati ed i vertici Rai hanno deciso di dare un futuro al personaggio tanto amato di Gelsomina Settembre.

Proprio la verace assistente sociale, che ama il suo lavoro fino a buttarsi in ogni caso senza temere le conseguenze, è entrata nei cuori di tutti. Mina ha scoperto fatti inquietanti del suo passato come la relazione di Vittorio Settembre con la sua amica Irene.

Oltre a ciò la trama che di certo occuperà le future puntate riguarderà la situazione sentimentale di Gelsomina, di nuovo in bilico tra Claudio e Domenico.

Proprio nella seconda serie è probabile che sapremo finalmente per chi batte il cuore di Mina, se per il suo ex marito o per l’affascinante ginecologo del consultorio.

Per quanto riguarda il cast è sempre lo sceneggiatore a dare un ulteriore conferma:

“Sì, rivedrete proprio tutti gli attori da Serena Rossi a Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti fino a Davide Devenuto.”

Non ci sono dubbi dunque che la fiction sia un prodotto vincente su cui la rete punterà per diverso tempo ancora.

Se siete appassionati della fiction Mina Settembre dunque non resta che armarsi di pazienza e continuare a seguire le anticipazioni che vi riporteremo!