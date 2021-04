Mai così volgare, Milly Carlucci e il suo profilo di Ballando ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco cosa è stato pubblicato.

Delle frasi che di certo non ci si aspetta da Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando con le stelle. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore sul profilo Twitter.

Parole che hanno fatto subito sgranare gli occhi ai fan della trasmissione e della conduttrice. Ma cosa è successo esattamente? Proviamo a spiegarvelo.

Milly Carlucci, parolacce sul profilo Twitter

Non è stata sicuramente una bella uscita: Milly Carlucci non l’avrà presa bene. Sul profilo ufficiale della sua trasmissione, Ballando con le stelle, è apparso uno strano re-tweet che è non è passato inosservato al popolo del web che ha occhi ovunque.

Il commento volgarissimo è stato fatto da un utente qualunque ma, per ragioni ancora ignote, è stato ricondiviso dal profilo di Ballando con le Stelle. Cosa c’era scritto nel messaggio condiviso? Queste parole:

“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire“

Sarà sicuramente stato tutto un errore da parte di chi si occupa di gestire i social del programma che comunque fanno capo alla Rai. Oppure, può esserci stato un sabotaggio da parte di qualche hacker. Lo stesso autore del messaggio pieno di volgarità si è chiesto come mai così tante persone avessero retwittato il suo post.

cosa voglio fare nella vita? il smm Di Ballando con le stelle pic.twitter.com/O3UgPTFWgg — trombato zozzo (@scorpioriferita) April 15, 2021

Silenzio da parte dello sfaff

Il team di Ballando con le Stelle ha subito eliminato il commento volgare ma questo non ha impedito alla cosa di diventare subito virale. L’utente di nome Salvatore ha cancellato il suo profilo su Twitter.

Dopo un po’ l’utente ha riattivato l’account cambiando il nome in “ragno pomp***ro”. Adesso è tornato al nome originale. Ancora non sono pervenute spiegazioni d aparte dello staff della trasmissione.