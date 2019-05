Da Milly Carlucci, “Mia figlia ha la sindrome di down”: tutti in lacrime a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha condotto una puntata all’insegna dell’emozione. Si appresta a terminare anche questa stagione: l’apice della commozione con la storia di Ettore Bassi

Una semifinale davvero molto emozionante quella di ieri sera a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci ha ottenuto un enorme successo grazie al pubblico italiano che resta incollato alla TV regalandole sempre un grandissimo successo.

Da Milly Carlucci, Ettore Bassi commuove il pubblico

Durante la serata di ieri su RAI Uno e andato in onda il programma di Milly, Ballando con le stelle. Tra i concorrenti come in molti sanno, vi era anche Ettore Bassi che ha commosso il suo pubblico parlando della sua piccola bambina, affetta dalla sindrome di Down.

Ettore ha aperto quasi a fine serata, un discorso che ha commosso il pubblico e i giudici di Ballando Con le stelle. Il concorrente infatti ha parlato della sua bambina, che ormai ha sei anni. Durante la diretta infatti ha raccontato un dramma – quello dei pregiudizi e di alcune dinamiche- che purtroppo affligge diverse famiglie:

“La vita è un viaggio sorprendente al quale bisogna aprirsi con fiducia”.

La storia di Ettore Bassi commuove Milly Carlucci e la giuria

Un discorso che ha messo K.O non solo i telespettatori, ma anche tutti i giudici di Ballando con Stelle, in particolare Selvaggia Lucarelli che ha riservato delle parole piene di emozione per Ettore:

“Ettore, il tuo discorso per tua figlia era davvero bellissimo. Non c’era alcuna retorica, sei l’unico che è stato in grado di farmi venir voglia di imparare ballare. Non lo farò ma ammetto che ho avuto questo desiderio”.

Guillermo Mariotto aggiunge:

“A me vedere Selvaggia Lucarelli così umana mi ha fatto impressione. Aveva gli occhi annacquati, ci siamo messi a piagnucolare insieme. Ci siamo goduti il tuo Charleston e dei difetti proprio non ce ne siamo accorti perchè era tutto bello”.

Ad avere l’ultima parole Roberta Bruzzone la bella criminologa che ha detto:

“Solo un padre straordinario riesce a parlare di un tema così delicato, tu sei sicuramente un padre molto fortunato ma anche le tue figlie sono veramente fortunate ad avere un padre come te”.

E’ anche grazie a questi momenti molto intensi che Milly è riuscita a tenere testa alla finale di Amici che ha avuto il botto d’ascolti.

