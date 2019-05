Brutto colpo per Milly Carlucci, infortunio durante le prove di Ballando con le stelle: “Male alle gambe”

Brutto colpo per Milly Carlucci, infortunio durante le prove di Ballando con...

Ballando con le stelle, quest’anno ha visto diversi infortuni. Adesso pare che nei guai ci sia anche Manuela Arcuri che rischia di saltare la finale

Un infortunio che potrebbe cambiare le sorti della gara. Manuela Arcuri preoccupata ha raccontato tutto a Storie Italiane. Ecco cosa ha rivelato l’attrice. Un altro brutto colpo per la la conduttrice Milly Carlucci.

Milly Carlucci, infortunio per il ballerino Luca Favilla: Manuela Arcuri rischia la finale

Un edizione fatta di tanti infortuni e colpi di scena. Questa volta, nei guai ci finisce Manuela Arcuri. L’attrice potrebbe vedere sfumato, da un giorno all’altro, il sogno di diventare la vincitrice di Ballando con le stelle. Milly Carlucci di certo non ha gioco facile con il competitor e una buona dose di sfortuna.

L’avventura di Manuela Arcuri a Ballando con le stelle è stata lastricata di difficoltà. Dopo esser stata nominata dal collega Ettore Bassi per lo spareggio finale, l’attrice deve fare i conti con l’infortunio del suo maestro, Luca Favilla. L’ex di Amici ed ora maestro professionista nel programma del sabato sera di Rai Uno.

La notizia dell’infortunio a Storie Italiane

A dare la notizia con un video direttamente dalla sala prove è Manuela Arcuri. La clip è stata mandata in onda a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

L’attrice è molto preoccupata per l’incidente del suo ballerino, soprattutto perchè sabato prossimo dovrà affrontare lo spareggio che in semifinale la vedrà faccia a faccia con Bassi, definito da lei come uno dei concorrenti più bravi e forti di questa edizione:

“Sono in un momento difficile. Già la sfida è dura, mi ha sfidata Ettore Bassi. In più il mio ballerino si è fatto male alle gambe, non gli rispondo i muscoli delle gambe e ora sta facendo fisioterapia“.

L’infortunio di Favilla sembra davvero brutto, tanto che Manuela racconta tutta la sua ansia quando ha ricevuto la notizia. L’attrice aggiunge:

“Mi dispiace per Luca perché gli voglio bene, ma non possiamo prepararci per la prossima puntata, dobbiamo preparare sei balli, perché ci sono due puntate“.

Ma come sta adesso Luca Favilla? Il maestro deve riposare. Manuela ha rivelato:

“Praticamente è un forte stress muscolare, un affaticamento che avrebbe bisogno di riposo.l medico gli ha dato due mesi di riposo. Adesso fa tanta fisioterapia, è stato fermo per tre giorni e prossimamente riprenderemo. E speriamo di montare uno spareggio difficile“.

Manuela ha dimostrato di essere molto brava e di poter addirittura meritare la vittoria. Noi non possiamo che fare gli auguri all’intera squadra di Ballando.