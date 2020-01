Dramma a Milano, dove una bambina di 5 anni è caduta dal secondo piano della sua abitazione: la piccola è in condizioni molto gravi

Bimba di 5 anni precipitata da un’altezza di 6 metri a Milano: cosa è accaduto?

Bimba precipita dal secondo piano

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, in un’abitazione di via Pampuri, in zona Vigentino, dove una bambina di 5 anni è precipitata dal secondo piano.

Come riporta anche Milanotoday, la piccola era rimasta sola in casa, perché la mamma era scesa per prendere il fratellino all’uscita di scuola. Alle 16:40 si è consumata la tragedia. La bambina stava dormendo quando la mamma è uscita.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma sembra che la piccola si sia svegliata mentre la donna era fuori casa. Forse ha aperto la finestra per cercare la donna. Sportasi dal parapetto, è precipitata, finendo a terra, dopo un volo di oltre 6 metri.

Condizioni gravi

Ad accorgersi di quanto fosse appena avvenuto è stato un vicino di casa che ha sentito la piccola lamentarsi. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi. La piccola è stata stabilizzata sul posto e poi portata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

La bimba avrebbe riportato diversi traumi alla testa e al volto e le sue condizioni parrebbero molto gravi.

Sul posto anche le volanti della Questura milanese per accertare la modalità della caduta ed effettuare i rilievi del caso. La mamma della bimba, una 45enne italiana, era scesa per prendere il figlio di 9 anni, appena uscito di scuola.

Forse tranquilla perché la bimba dormiva, la donna si è allontanata per qualche minuto. Tempo sufficiente perché la piccola si svegliasse e si sporgesse dalla finestra alla ricerca della donna.

La mamma, in stato di shock per quanto accaduto, è stata assistita dai sanitari. La piccola è ancora ricoverata in prognosi riservata, le prossime ore saranno decisive.