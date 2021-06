Milano, bambino di 3 anni corre in strada e viene colpito da un’auto: è grave

Milano, bambino di 3 anni corre in strada e viene colpito da...

L’incidente con protagonista il bambino è accaduto martedì pomeriggio a Vanzaghello in provincia di Milano.

Un gravissimo incidente ha sconvolto il martedì pomeriggio dei cittadini di Vanzaghello, in provincia di Milano. Qui, un bambino di appena 3 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale.

Il bambini investito in provincia di Milano versa ancora in condizioni gravi

Secondo le prime ricostruzioni, rese possibili da diversi testimoni, lo sfortunato incidente è avvenuto intorno alle 17 nella piazza Sant’Ambrogio della città milanese. I genitori del piccolo, infatti, si trovavano ad un bar nei paraggi quando hanno perso di vista il bambino.

Nonostante gli sforzi il guidatore non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto

Un attimo di distrazione, infatti, e da solo il pargolo avrebbe provato ad attraversare la carreggiata. In quel momento però sul suo percorso ha trovato una macchina in transito il quale ha colpito la testa del bambino con uno specchietto facendolo cadere a terra.

Stando alle prime ricostruzioni, inoltre, gli sforzi dell’automobilista non avrebbero potuto evitare in alcun modo l’impatto. Nonostante il colpo ricevuto il bambino sarebbe rimasto cosciente in un primo momento prima di perdere i sensi.

Sul posto, dunque, sono arrivate 3 ambulanze ed un elicottero del 118 per soccorre il bimbo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento il minore è in prognosi riservata con i medici che non si sono sbilanciati sulle sue condizioni.

D’altro canto, invece, il guidatore è stato ascoltato dai carabinieri di Legnano a cui ha raccontato la sua versione dei fatti, aggiungendo come egli si sia anche fermato per fornire il primo soccorso al piccolo. Insomma la preoccupazione attorno alla salute di quest’ultimo è ancora tanta ma l’unica cosa che possiamo fare è attendere fiduciosi notizie dai medici.

