Bambino di 2 anni investito, trovato il pirata della strada: è una ragazza di 22 anni

Mentre il bambino di 2 anni investito lotta per la vita, gli inquirenti hanno trovato il pirata della strada: è una ragazza di 22 anni

Il bambino di 2 anni investito sulle strisce pedonali, mentre si trovava nel passeggino è gravissimo. Dopo alcune ricerche gli inquirenti hanno scovato il pirata della strada.

Le condizioni di salute del bambino investito

Durante la prima mattina di ieri, una mamma stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al suo bambino messo dentro il passeggino. Ad un certo punto una auto è sfrecciata a tutta velocità falciando il piccolo che è sbalzato in aria per poi finire sull’asfalto.

Mentre la donna non ha subito alcun trauma per suo figlio le condizioni sono apparse immediatamente gravissime avendo riportato un trauma cranico. Trasportato immediatamente all’ospedale – i soccorsi sono intervenuti prontamente grazie all’allarme lanciato dai passanti – ora risulta essere in coma e in gravissime condizioni presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il fermo del sospetto pirata della strada

Gli investigatori si sono messi subito all’opera per trovare chi avesse investito il bambino e poi scappato, senza prestare soccorso. Hanno ascoltato i testimoni e controllato i filmati delle telecamere delal zona.

Nelle prime ore dopo il grave incidente il cerchio era già ristretto per poi arrivare alla soluzione in poco tempo. La persona che è stata fermata è una ragazza di 22 anni che avrebbe detto agli inquirenti – dato da confermare – di essere fuggita in quanto impaurita e sotto shock.

Se gli investigatori confermeranno le accuse, la ragazza dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. Maggiori informazioni nel corso delle prossime ore.