Migranti, la Ocean Viking sbarca a Pozzallo: scatta l’isolamento per 274 persone

Scattano i controlli antivirus ai migranti sbarcati della Ocean Viking sbarcati nel porto di Pozzallo. In quarantena anche il personale sanitario.

Sono sbarcati nel porto siciliano i 274 migranti recuperati dalla nave di Sos Meditarranée e ora sottoposta alla quarantena preventiva.

L’arrivo al porto di Pozzallo

La nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, la Ocean Viking, ha tratto in salvo 274 persone negli ultimi giorni.

Come riporta anche Il Giornale, la Ong ha ricevuto ieri il lasciapassare per sbarcare nel porto siciliano di Pozzallo.

Nella mattina di ieri, intorno alle ore 10, è iniziato lo sbarco dei migranti. Pozzallo è stato assegnato alla nave della Ong come porto sicuro. A bordo diverse donne e anche minorenni, 67 nello specifico.

La loro ricollocazione nei Paesi europei non è ancora stata decisa.

Scatta l’isolamento per i migranti

Viste le ultime notizie riguardanti il coronavirus e la velocità con cui sembra diffondersi, anche nel nostro Paese, il governo ha stabilito una quarantena di due settimane.

L’isolamento sarà obbligatorio non solo per le persone recuperate in mare, ma anche per il personale sanitario che ha accolto i naufraghi. La quarantena avrò luogo nell’hotspot della cittadina siciliana.

Scatteranno controlli serrati per accertare che nessuna delle persone tratte in salve dalla Ocean Viking presenti sintomi del coronavirus.

Il personale della Ong resterà a bordo dell’imbarcazione per il tempo necessario ad accertare eventuali contagi. Il sindaco di Pozzallo ha rassicurato quanti si sono dimostrati preoccupati da quest’ennesimo sbarco.

Le misure disposte dal Ministro dell’Interno sono di normale precauzione, atte a seguire quanto stabilito dai protocolli dell’Unità di crisi del coronavirus.

Nessun allarme, insomma, secondo Roberto Ammatuna, ma una semplice precauzione per uno sbarco che, stando a quano riporta il primo cittadino, non deve preoccupare i suoi concittadini.

Intanto sembra che dalla Libia stiano arrivando in Italia altre centinaia di migranti.