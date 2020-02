Ocean Viking, assegnato Pozzallo come porto sicuro: 274 migranti in arrivo alle ore 10

Ocean Viking, assegnato Pozzallo come porto sicuro: 274 migranti in arrivo alle...

Sono in arrivo a Pozzallo i 274 migranti della Ocean Viking: alle ore 10 sbarcheranno e verrà decisa la loro assegnazione.

Arriveranno alle ore 10 i migranti che sono stati salvati dalla Ocean Viking, approdando al porto di Pozzallo. La Ong ora si reputa soddisfatta per le operazioni svolte.

Il salvataggio del 274 migranti

Ci sono state tre operazioni di recupero in questi giorni da parte della Ong che ha salvato in tutto 274 migranti provenienti dalla Libia.

La Ong in queste ore ha chiesto più volte un porto sicuro evidenziando anche tramite social che le tre operazioni siano avvenute senza alcun coordinamento delle autorità marittime:

“la JRCC NON HA MAI RISPOSTO ALLE NOSTRE CHIAMATE E LE PERSONE CON LA QUALE CI INTERFACCIAMO NON PARLANO INGLESE”

Hanno confermato inoltre che i centri di coordinamento europeo non abbiano dato loro alcun supporto:

“abbiamo fatto presente che tripoli non risponde”

La Ong si riferisce quindi a chi:

“lascia queste persone in mezzo al mare in condizioni di sovraffollamento e imbarcazioni instabili”

A bordo della Ong, 274 persone tra donne e minorenni che – secondo i medici di MSF – presentano non pochi segni di violenza riconducibili a percosse.

92 di queste persone erano in condizioni pessime, come evidenziato dalla stessa Ong, e trovati sopra un gommone vicino alla piattaforma petrolifera Sabratha.

Durante un’altra operazione sono stati salvati invece 98 persone e le condizioni meteo stavano per far affondare il gommone.

Il porto sicuro assegnato a Pozzallo

Questa mattina è arrivata la conferma che i 274 migranti arriveranno alle ore 10 a Pozzallo, – come confermato da alcuni media anche come SkyTg24 – assegnato come porto sicuro. La nave attraccherà nella località della sicilia e potrà far sbarcare tutte le persone così da metterle in sicurezza.

Non è ancora stato comunicato come avverrà la ridistribuzione tra i Paesi Europei.