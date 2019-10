Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: tre minorenni e 53 adulti

Ennesimo sbarco autonomo a Lampedusa, dove sono arrivati 57 migranti tra cui tre minorenni. E adesso dove vanno?

Non si fermano gli sbarchi dei migranti senza Ong, autonomi sia a Lampedusa e sia in molti porti del sud. Ma gli hotspot sono al collasso.

Nuovo sbarco a Lampedusa

Nella notte sono arrivati altre 57 persone a Lampedusa, in piena autonomia, chiedendo aiuto. Tra loro anche tre minorenni.

Il loro arrivo non è passato inosservato e nella notte sono stati intercettati dai Carabinieri, visto che il gruppo ha spento le luci per spostarsi da Cala Francese sino al centro di Lampedusa.

L’origine delle 57 persone e subsahariana e la imbarcazione con la quale sono approdati è sparita nel nulla. Adesso si trovano all’interno dell’hotspot, che si evidenzia sia al collasso a causa dei numerosi sbarchi autonomi di questi giorni.

Già tempo fa il Sindaco aveva chiesto aiuto per arginare la situazione, ma ora sembra essere più grave che mai visti i continui arrivi senza Ong durante la notte.

Gli sbarchi fantasma in Italia

Non solo Lampedusa perché anche Taranto e la Sardegna sono colpiti da questo fenomeno che si sta presentando ogni giorno e ogni notte. Solo nelle ultime ore in Sardegna sono approdati in due giorni 76 richiedenti aiuto a Porto Pino e Sant’Anna. Carloforte si è visto invece arrivare altre 16 persone: tutti portati al centro di Monastir, dopo identificazione e primo controllo.

Sempre in questo centro di accoglienza sono arrivati anche 23 persone arrivate a Porto Pino in due step differenti.