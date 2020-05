Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: 44 persone approdate sull’isola

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. Arrivate 44 persone nella serata di domenica. Si tratta del terzo approdo in poche ore.

Migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa: 44 le persone tratte in salvo dalla Guardia Costiera.

Nuovo sbarco a Lampedusa

Terzo sbarco di migranti sull’isola di Lampedusa. Nella serata di ieri, come evidenzia anche Il Giornale, 44 persone sono approdate sulle coste siciliane.

I migranti hanno trascorso la notte al molo Favarolo, dove i vigili del Fuoco hanno installato una tenda per consentire la permanenza notturna.

L’hotspot siciliano già da alcuni giorni accoglie i migranti, che devono restare in quarantena per le due settimane successive al loro sbarco. Il che pare stia creando non pochi problemi, non solo sull’isola, visto che non ci sarebbero più locali adatti a consentire il distanziamento sociale trai naufraghi.

Il sindaco dell’isola, Totò Martello, ha ringraziato i vigili del fuoco per aver installato la tenda, precedentemente utilizzata al poliambulatorio di Lampedusa.

Si attende ora la nave di linea per consentire il trasferimento dei naufraghi.

Doppio sbarco nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso, sono avvenuti due sbarchi sull’isola. Il primo arrivo è avvenuto con l’aiuto della Guardia Costiera e degli uomini delle Fiamme Gialle.

Una 70ina le persone sbarcate sull’isola. I migranti si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione, partita dalle coste libiche.

Tra i naufraghi accolti, c’erano anche una donna, proveniente dal Marocco, e 8 bambini. Il salvataggio è avvenuto quando l’imbarcazione è entrata nelle acque italiane.

I 69 naufraghi sono tutti partiti da Sabratha, in Libia.

All’arrivo delle motovedette di controllo della Guardia Costiera italiana, qualcuno dei migranti a bordo dell’imbarcazione in avaria si è gettato in mare, ma è stato immediatamente recuperato e soccorso.

Il secondo sbarco del fine settimana, invece, è avvenuto direttamente su una spiaggia dell’isola: a bordo del motoscafo c’erano 9 persone, tutte di origine tunisina.