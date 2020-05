Migranti, due sbarchi a Lampedusa: Alarm Phone segnala un’altra imbarcazione in difficoltà

“Abbiamo allertato le autorità perché si attivino per un salvataggio immediato senza ritardi”.

+++ BREAKING +++ A boat in distress with ~90 people in Maltese SAR just reached out to #Alarmphone. We alerted authorities to launch a rescue immediately without delay! @guardiacostiera @Armed_Forces_MT pic.twitter.com/UhaNHBttIj

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 2, 2020