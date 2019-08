Migranti, la Alan Kurdi lancia una nuova sfida e punta verso Lampedusa

Una nuova sfida per la Alan Kurdi che ha recuperato 40 migranti vicino le coste libiche. E ora, il porto più vicino sarebbe proprio Lampedusa

Una nuova sfida per l’Italia? Non è sicuro, ma ciò che lo è sono i migranti presi dalla nave Alan Kurdi che ora pensa a Lampedusa come il Porto più vicino la quale approdare.

Il salvataggio della Alan Kurdi

La Alan Kurdi è di nuovo in mare e proprio alcuni giorni fa aveva annunciato che sarebbero iniziati nuovamente i “lavori di recupero”. Una inaugurazione svolta con una missione al largo delle coste libiche e al recupero di 40 clandestini.

Lo hanno dichiarato su Twitter dove fanno sapere che tra questi ci sono due bambini piccoli e un neonato. A seguito del corretto controllo sanitario, il capitano ora fa rotta verso l’Europa in attesa di un porto sicuro dove approdare:

“lampedusa sarebbe il porto più vicino”

Le persone recuperate – fanno sapere dalla Ong Tedesca – hanno origini del Camerun, Mali, Congo, Nigeria, Costa d’Avorio e Ghana. Non si sa ancora dove verranno portati, nonostante il portavoce tedesco ha contatto le varie autorità facendo noto che proprio l’Italia sarebbe l‘approdo più veloce e sicuro.

Le parole di Matteo Salvini

Il Ministro dell’Interno – Matteo Salvini – una volta appresa la notizia ha subito risposto con un video:

“sappiamo tutti dove possono andare, non certo in italia”

Evidenziando che se le Ong hanno davvero a cuore la salute di queste persone, la nave dovrebbe fare rotta verso la Tunisia: