Migranti, sbarco di 77 persone a Lampedusa senza Ong

I migranti sono arrivati a Lampedusa senza Ong e soccorsi dalla Guardia di Finanza, per salvar loro da un destino non proprio positivo. Ma cosa è successo?

C’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, arrivati da soli – in autonomia e senza le Ong. E adesso?

Barchino soccorso a Lampedusa con 77 persone

La questione Carola Rackete non è ancora chiusa, ma ieri sono arrivate a Lampedusa alcune persone senza alcuna Ong e soccorse in quanto in serie difficoltà.

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno soccorso 77 persone che si trovavano alla costa, sopra una imbarcazione dalla deriva. Una volta arrivati sul luogo hanno fatto salire loro sulla motovedetta e portati all’hotspot siciliano per tutti i controlli e identificazione – con successiva destinazione.

Donne e bambini sbarcati a Lampedusa

Delle 77 persone soccorse ci sono 30 donne – tra le quali una al nono mese di gravidanza – e circa 50 uomini con due bambini che non superano l’anno di età.

Secondo il loro racconto la partenza è avvenuta dalla Libia e dovrebbero aver viaggiato per più di tre giorni in balia delle onde, impauriti e non sicuri di farcela.

La loro provenienza è mista con persone dalla Tunisia, Senegal, Gambia, Camerun e Costa d’Avorio. Immediati i controlli sanitari, la rifocillazione e l’identificazione. E’ importante procedere con la massima sicurezza e controlli mirati.

Ora sarà importante capire quale sarà la loro destinazione, dopo questo sbarco a sorpresa arginato da Guardia Costiera e Guardia di Finanza a pochi passi dalla costa siciliana.