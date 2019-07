Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno che chiedere l’aiuto dei suoi fan. La figlia Aurora ha postato per sbaglio il suo numero di cellulare

Michelle Hunziker è molto amata dagli italiani ed è per questo che non ha potuto fare a meno di fare un appello dopo che il guaio era già avvenuto. Sua figlia Aurora Ramazzotti per sbaglio ha postato online il suo numero.

Michelle Hunziker l’appello ai fan dopo l’errore di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato, per sbaglio, il numero di telefono personale di Michelle su Instagram. Ovviamente, con questa sua mossa, ha scatenato il caos senza volerlo. La povera Auri si sente in colpa e mamma Michelle è stata costretta a chiedere aiuto. Centinaia di persone la stanno tartassando di chiamate, sms e ovviamente anche su whatsapp. Un inferno per Michelle che necessita di usare il cellulare per le sue cose personali. Aurora ha subito fatto mea culpa:

“Ho fatto un errore enorme. Ho pubblicato una storia Instagram dove si vede il numero di mia madre (Michelle Hunziker) e adesso la stanno tartassando di telefonate e messaggi”.

Aurora ovviamente si sente molo in colpa. Ma mamma Michelle l’ha già perdonata, queste cose possono capitare a chi usa il web e i social per lavoro e nel privato. Adesso però la conduttrice si ritrova il telefono intasato di chiamate. La situazione sia sfuggita un po’ di mano e lei prova a convicere i fan ad evitare mosse del genere per consentirle di usare il suo cellulare.

Michelle chiede aiuto dopo il pasticcio

Non è la prima volta che il numero privato di un artista viene pubblicato per sbaglio, ma a Michelle sta creando più danni del previsto. Michelle ha dovuto mettere per un po’ il telefono in modalità aereo per fare un video e pubblicarlo su instagram. Nella clip invoca il buon cuore dei suoi fan:

“Vi prego, non ho voglia di cambiare numero, il telefono mi serve per parlare con mio marito e con le mie figlie”.

A Michelle, in realtà, servirebbe urgentemente un altro numero di cellulare privato altrimenti per lei sarà dura continuare a comunicare con i suoi parenti.